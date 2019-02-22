Yedi Bela Hüsnü'nün Kız İsmet'i Necati Er Hayatını Kaybetti

Kemal Sunal'ın Yedi Bela Hüsnü filminde Kız İsmet rolüyle hafızalara kazınan usta oyuncu Necati Er 79 yaşında hayatını kaybetti.

"BAŞIMIZ SAĞOLSUN"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Türk Sinema ve Tiyatrosu sanatçılarından Necati Er'in hayatını kaybettiğini Twitter hesabından duyurdu. İBB Şehir Tiyatroları, sanatçıyı Necati Er'in vefat ettiğini Twitter hesabından şu sözlerle duyurdu: Türk Sinema ve Tiyatrosu'nun değerli sanatçılarından Necati Er'i kaybettik. Hepimizin başı sağolsun.

NECATİ ER KİMDİR?

Necati Er, 1940 yılında Malatya'da dünyaya geldi. 1960 yılında, İstanbul Şehir Tiyatroları'nda sahneye 'Baş Sayfa' adlı oyunla çıkmaya başladı.

1964'de de Hüsnü Cantürk'ün 'Çöpçatanlar Kampı'yla sinemada oyunculuğa başladı. 1972'de ise yönetmenliğe başladı. 1993 yılında ise 'Baskı' dizisini yönetti. 'Yedi Bela Hüsnü' filmindeki meşhur 'Kız İsmet'i canlandırarak hafızalara kazındı.