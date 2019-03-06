Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi Açıldı

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Biz bu topraklarda kahramanları gördük, onlara dokunduk, onların hikayeleriyle büyüdük. İnsanı kahraman yapan karakteri ve yaşadığı hayattır, istikametidir." dedi.Ünal, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince merkez Dulkadiroğlu ilçesinde yapılan Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesinin açılışında yaptığı konuşmada, kentin edebiyat alanındaki birikimlerini dile getirdi.Tarihi Maraş Lisesini müzeye dönüştürdüklerine dikkati çeken Ünal, Kahramanmaraş'a güzel bir eser kazandırıldığını ifade etti.Mahir Ünal, müze çalışmasının ardından Kahramanmaraş'ın Dublin gibi "edebiyat şehri" olarak UNESCO'nun Yaratıcı Şehirler Ağı'na katılması için çalışma başlatacaklarını belirterek, bu hayalin gerçekleşmesi yolunda bu müzenin çok büyük katkısı ve öneminin olacağını aktardı.Herkesin şu anda bir tarihe şahitlik ettiğini vurgulayan Ünal, şöyle devam etti:"Amerikan sinema endüstrisinin dünyaya sattığı hiçbir şeyin gerçekliği yoktur. Sadece bir anlatıdan ibarettir. Marvel Stüdyoları'nın ürettiği bir sürü kahraman görürsünüz. Bunların hiçbirisinin gerçeklikle ilgisi yoktur. Ama biz bu topraklarda kahramanları gördük, onlara dokunduk, onların hikayeleriyle büyüdük. Şu anda edebiyat alanında iki büyük kahramanla beraberiz. Çünkü, insanı kahraman yapan karakteri ve yaşadığı hayattır, istikametidir."Ünal, Yedi Güzel Adam'dan hayatta olan Nuri Pakdil ve Rasim Özdenören'in, kelimeleri büyük anlamlarla insanlara ulaştırdığını söyledi.Gençlerin her zamankinden daha fazla şiir okuması gerektiğine değinen Ünal, "Çünkü bizi yaşatan düşüncelerimizin kuruluğu değil, bizi yaşatan duygularımızın coşkusudur." dedi.Bir tarihe şahitlik ettiklerini söyleyen Mahir Ünal, Yedi Güzel Adam'ın Kahramanmaraş'ta insanlara anlattıklarının herkes için çok kıymetli olduğunu vurguladı."En büyük avantajımız tarih, kültür, edebiyat ve maneviyat"Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan ise dünya çocuklarının birbiriyle alakadar olduğu dijital çağda, rekabet gücünü arttıracak dayanağın tarih, kültür, edebiyat ve maneviyat olduğunu belirterek, "Bu noktamız bizi güçlü yarınlara götürmede en büyük avantajlı tarafımızdır. Bu değerleri fırsata dönüştürmek için açılan müzemizi bu anlamda çok değerli buluyorum." ifadelerini kullandı.Yazar Nuri Pakdil ise açılışı yapılan binada çok değerli hatıraları olduğunu söyledi.Yedi Güzel Adam'dan hayatını kaybedenleri hasretle anan Pakdil, "Ben doğumumdan itibaren üniversite yıllarına kadar Kahramanmaraş'ta yaşamış ve bu şehrin eğitimiyle yetişmiş biriyim. Kahramanmaraş'ın benim dünyamda özel bir yeri vardır. Kahramanmaraş, benim için vazgeçilmez bir tutkudur. Kahramanmaraş'ın Kahramanmaraş olmasına katkısı olan herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.Yazar Rasim Özdenören de Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesinin kendileri için göz yaşartıcı bir faaliyet olduğunu ifade etti.Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç'un şehre yaptığı en büyük hizmetlerden birisinin de bu müze olduğunu aktaran Özdenören, "Müzemiz, hem bizim nostaljimiz açısından hem Kahramanmaraşımızın tanıtılması açısından hem de Kahramanmaraş'ın UNESCO'nun kültür şehirlerinden birisi olarak ilan edilmesi açısından önemli bir hizmet görecektir." diye konuştu.Büyükşehir Belediye Başkanı Erkoç da Kahramanmaraş'ın kadim şehirlerin önde gelenlerinden birisi olduğunu söyledi.Kente kazandırdıkları çok sayıda müzeyi kahraman şehrin güçlü yönlerini daha iyi anlatmak için yaptıklarını belirten Erkoç, "şiirin ve edebiyatın başkenti" Kahramanmaraş'ı yeni Türkiye ruhunun oluştuğu şehir diye niteledi.Erkoç, "Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesiyle beraber Türk edebiyatının, belki dünyadaki en güzel sergilendiği bir hizmeti milletimize sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.AK Parti Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Hayrettin Güngör ile Türkiye Yazarlar Birliği Şeref Başkanı Mehmet Doğan'ın konuşmasının ardından müzenin açılışı yapıldı.Yedi Güzel Adam Edebiyat MüzesiKahramanmaraş'ta Necip Fazıl ekolüyle bir neslin yetişmesini sağlayan şairler ve düşünce adamlarından oluşan Sezai Karakoç, Cahit Zarifoğlu, Erdem Bayazıt, Rasim Özdenören, Nuri Pakdil, Mehmet Akif İnan ve Alaeddin Özdenören'in yaşamı, şiir ve edebiyat çalışmaları müzede yer alıyor.169 yıllık tarihi Maraş Lisesi binası, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince yapılan 3 yıllık restorasyonun ardından müze ve kütüphane bölümleriyle edebiyatseverlerin hizmetine sunuldu.