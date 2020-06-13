Yedi kişilik tehlikeli motosiklet yolculuğu

Kahramanmaraş'ın merkez Dulkadiroğlu ilçesinde bir motosiklete binen 4'ü çocuk 7 kişinin yaptığı tehlikeli yolculuk trafik denetimine takıldı.

13.06.2020 22:28 | Son Güncelleme: 13.06.2020 23:46
Kahramanmaraş'ın merkez Dulkadiroğlu ilçesinde bir motosiklete binen 4'ü çocuk 7 kişinin yaptığı tehlikeli yolculuk trafik denetimine takıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde motosikletler üzerinde uygulama yapıldı.
Ekipler, Dumlupınar Mahallesi'ndeki denetimler sırasında bir motosiklette 7 kişinin yolculuk yaptığını fark etti.
Polis kamerasınca kaydedilen görüntüde sürücünün iki çocuğunu önüne, eşi ve 3 çocuğunu da arkasına bindirdiği görülüyor.
Tehlikeli yolculuk yapan motosiklet sürücüne cezai işlem uygulandı.
Öte yandan ekipler, 72 motosiklet denetledi, 67 sürücüye ceza kesti ve 10 motosikleti de trafikten menetti. Yedi kişilik tehlikeli motosiklet yolculuğu

Kaynak: AA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, Güncel, Haber

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