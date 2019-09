Yedi renkli Eğirdir Gölü'ndeki muhteşem manzara havadan görüntülendi Türkiye 'nin hayran bırakan güzelliği Eğirdir GölüISPARTA - Türkiye'nin 517 kilometrekare yüz ölçümüne sahip dördüncü büyük gölü olan Isparta 'ya 34 kilometre uzaklıktaki Eğirdir Gölü, eşsiz doğal, tarihi güzellikleri ve manzaralarıyla ziyaretçileri kendine hayran bırakıyor.Günün farklı zamanlarında güneş ışığının açılarıyla farklı renklere bürünen Eğirdir Gölü, 'Yedi renkli göl' olarak da biliniyor. Gün batımında seyrine doyum olmayan, etrafı elma ve şeftali bahçeleriyle çevrili, berrak plajlarıyla ünlü, Türkiye'nin dördüncü büyük doğa harikası Eğirdir Gölü, sahip olduğu tarihi ve coğrafi zenginlikleriyle turizm bakımından yer aldığı Göller Bölgesi'nden birçok aktiviteye imkan tanıyor.Özellikle doğa turizmcilerinin vazgeçilmez lokasyonlarından olan Eğirdir, çevresindeki göl, dağ, orman ve yaylalarında keşfedilmeye hazır nice sürpriz ve güzelliklerle ziyaretçilerini bekliyor.Eğirdir'de özellikle doğa yürüyüşleri, yüzme, yamaç paraşütü, dağcılık, ip inişi, avcılık, binicilik, bisiklet, sörf, kürek, foto safari, olta balıkçılığı gibi çok geniş bir yelpazede, her türlü etkinlik için son derece elverişli parkurlar, kültür turizmi için tarihi mekanlar yer alıyor.Günübirlik ve kampçılar için ideal mekan: EğirdirSultan ve Karakuş Dağları'nın arasında, il alanının ortasında yer alan Eğirdir Gölü, 517 kilometrekare yüz ölçümü ile Türkiye'nin dördüncü büyük gölü ve ikinci büyük tatlı su gölü olarak biliniyor. Özellikle yaz aylarında büyük rağbet gören Eğirdir Gölü plajları, günübirlik ve kamp yapmak isteyenler için eşsiz güzellikler sunuyor.Doğal ve tarihi ada turizme ev sahipliği yapıyorGölde, Eğirdir ilçesinin üzerinde bulunduğu yarım adanın bir uzantısı gibi gözüken Can Ada ve Yeşil Ada (Nis) olmak üzere, kara ile bağlantılı 2 ada bulunuyor.Yeşil ada üzerinde, tarihi güzelliklerin yanı sıra, ilçe sakinlerinin bulunduğu yaklaşık 100 ev yer alıyor. Geçen yıllarda göl sularının azalmasından yararlanılarak birbirine ve Eğirdir'e bağlanmış haldeki adalar, doğallığıyla ziyaretçiler için sunduğu imkanlarla turizme de ev sahipliği yapıyor.Eğirdir'in tepe noktalarında muhteşem manzara keyfiİlçede yer alan liman ve Akpınar köyündeki seyir terası ile Baba Keyf olarak bilinen noktalar, turistlerin en güzel vakit geçirdiği yerler olarak bilinirken, çoğu zaman düğün fotoğrafçılığı sektörüne de ev sahipliği yapıyor.Akpınar köyü, Eğirdir şehir merkezinden yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta bulunuyor ve bünyesindeki seyir terası ile günün her saatinde Eğirdir Gölü'nün kuşbakışı olarak seyredilebildiği en uğrak yer olarak biliniyor. Yiyecek ve içecek tüketim alanına sahip özel bir işletmenin de yer aldığı seyir terası noktasında Yedi Renkli Eğirdir Gölü'nün yeşil ve mavi tonlarını, Yeşil ve Can Adalarını, Barla Dağını, Anamas Dağları'nı, Boğaz Ova'yı görmek mümkün oluyor.