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Yedi yıldır, şehit yakınları ve gazileri ücretsiz taşıyor

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de yedi yıl önce taksicilik yapmaya başlayan Erdal Aslan (36), şehit yakınları ve gazileri ücretsiz taşıyor.

22.07.2019 12:11 Yedi yıldır, şehit yakınları ve gazileri ücretsiz taşıyor
KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de yedi yıl önce taksicilik yapmaya başlayan Erdal Aslan (36), şehit yakınları ve gazileri ücretsiz taşıyor.

Kırşehir'de taksicilik yapan Erdal Aslan şehit yakınlarını ve gazileri ücretsiz taşıyor. Kırmızı çizgisinin vatan olduğunu ifade eden ve taksiciliğe başladığı günden itibaren şehit yakınları ve gazilerden ücret almadığını belirten Aslan, "Olumlu tepkiler alıyoruz. Birinin 10 lira 20 lira vermesinden ziyade şehit ve gazi yakınları Allah razı olsun evladım demesinin paradan kıymetli olduğunu biliyoruz" dedi.

Durakta bulunan arkadaşlarının da kararına saygı duyduğunu ifade eden Aslan, şehit yakını olduğunu ve gazi olduğunu kimliği ile ibraz eden kişilerden nereye giderlerse gitsinler ücret almıyor.

Çiçek Taksi Durağı'nda 3 otomobil işleten Aslan, "Yedi yıl önce taksiciliğe başladım. Mesleğe başladığım gün de 'Şehit ve Gazilere Ücretsiz' yazımızı yazdık. Kayseri'de çarşı iznine çıkan askerlerimizin uğradığı saldırı sonrası değiştirerek Kayseri'ye yakınlarını ziyarete gidenlere ücretsiz hale getirmiştik. Kırşehir'de bulunan şehit ve Gaziler ücretsiz taşıdığımızı biliyor. Nereye giderlerse gitsinler ücret almıyoruz. Ahiler diyarındayız. Memleketimizi ve esnafımızı seviyoruz. Elimizden ne geliyorsa da yapmak zorundayız. Kayseri'de bir fırında da Şehit ve Gazi ailelerine ekmeğin ücretsiz olduğunu görmüştüm. Bu bende de gurur vesilesi oldu" diye konuştu. - KIRŞEHİR
Kaynak: İHA
Kırşehir, Güncel

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