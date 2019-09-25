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Yediemin otoparkları motosiklet mezarlığına döndü

Samsun'daki yediemin otoparkları yıllardır alınmayan motosikletler nedeniyle motosiklet mezarlığına döndü.

25.09.2019 13:05Yediemin otoparkları motosiklet mezarlığına döndü
Samsun'daki yediemin otoparkları yıllardır alınmayan motosikletler nedeniyle motosiklet mezarlığına döndü.

Samsun'da polis tarafından yapılan denetimlerde, trafik tescili bulunmayan ve ayrıca çeşitli nedenlerle trafikten men edilen motosiklet ve araç şehirdeki yediemin otoparklarında bekletiliyor. Birçoğu yüksek para cezası nedeniyle sahipleri tarafından geri alınmayınca, yediemin otoparkları motosiklet mezarlıklarına döndü.

Güven otoparkında 9 yıldır çalışan Necmettin Kunduz, otoparklarında yaklaşık 10 yıldır alınmayan motosikletlerin bile bulunduğunu belirterek, "Yaklaşık 200 motosiklet otoparkta sahipleri tarafından alınmayı bekliyor. Bazılarını zaman zaman milli emlak ekibi evraklarla gelip teslim alıyor. Ancak milli servet adeta burada çürümeye terk edilmiş halde. Diğer otoparklarda aynı durumda. Yetkililerin bunlara acil bir çözüm bulmaları gerekiyor" dedi. - SAMSUN

Samsun, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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