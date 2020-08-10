Yediemin parklarında araçlar çürümeye terk ediliyor

İZMİT'te icra yoluyla el konulan araçlar yediemin olarak kullanılan otoparkları doldurdu. Yediemin otoparkı işleten Özkar Dönge, sadece kendisine ait otoparklarda bine yakın aracın çürümeye terk edildiğini, yaklaşık 2-2,5 milyon TL alacağının olduğunu söyledi.

Kredi borcu nedeniyle ödenmeyen ve icra yoluyla el konulan araçlar yediemin otoparklarında kaderine terk ediliyor. Mevsim şartlarına bağlı olarak araçların burada kaportaları, lastikleri ve motor aksamları çürüyor. Yediemin otoparkı işletmecisi Özkar Dönge, "Bu araçlar burada durduğu sürece devletimiz kayba uğruyor. Bu araçlar burada durduğu sürece devlet bunlara trafik sigortası kesemiyor, lastik satamıyor, mazot satamıyor, muayene yapamıyor. Devletimiz açısından ciddi bir kayıp oluşuyor. Aracı buraya bağlanmış olan borçlu insan için de şöyle bir kayıp var, kişinin aracı burada durduğu sürece maliyeti yükseliyor. Otopark parası yükseliyor. Ama borcu her gün faiz binerek yükseliyor. Dolayısıyla borçlu kişinin de çok kaybı oluyor" dedi.

Otoparklarında bine yakın araç olduğunu ifade eden Özkar Dönge, "Şu anda bizim otoparklarımızda bine yakın araç var. Her geçen gün bu sayı artıyor. Arttıkça biz yeni otoparklar açmak zorunda kalıyoruz. Bunlar da bize aşırı maliyetler getiriyor. Nereden baksanız, 2-2,5 milyon TL kadar benim şu anda otopark parası alacağım var. Fakat ben bugün işçi giderlerimi, işletme giderlerimi, vergilerimi ödemekte zorlanıyorum" diye konuştu.

"YEDİEMİNDE Kİ ARAÇLAR ÇIKSIN İKİNCİ EL PİYASASI DÜŞER"

Yedieminde bulunan araçların çıkartıldığı taktirde ikinci el piyasası fiyatının düşeceğini ifade eden Dönge, şöyle konuştu:

"Sadece bende bine yakın araç olduğunu varsayarsanız, bunu Türkiye geneline vurduğunuz zaman binlerce araç piyasaya çıkacak. Bu şekilde ikinci el piyasası da düşer diye düşünüyorum. Şu anda elimizde 8-9 yıldır duran araçlar var. Bu araçlar burada durduğu zaman içerisinde çürüyor ve bir daha trafiğe çıkamayacak hale geliyor. Bunun çözümü, bu arabayı buraya bağlatan alacaklı kişinin bir an önce bunu satışa çıkartmasıdır. Eğer o kişi bunu yapmıyorsa, bunların Milli Emlak tarafından satışa çıkarılması gerekiyor. Bu araçların burada durması günah, çürüyorlar."