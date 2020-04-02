Yediği domates salçasının metalik tatta olduğunu hisseden genç, koronavirüse yakalandığını anladı

Yeni Zelandalı bir kişinin, yurt dışı seyahati sırasında yediği domates salçasının tadını 'metalik' olarak algılaması sayesinde yeni tip koronavirüs kaptığını tespit ettiği belirtildi. Tat duyusunun değiştiğini fark etmesi sonucu hastalığı kaptığından şüphelenerek hastaneye başvuran Yeni Zelandalı gencin testi pozitif çıktı.

Daily Mail'in aktardığına göre, 23 yaşındaki Joshua Dent, ilk belirtileri Avrupa seyahatinden döndükten sonra arabayla havalimanından eve giderken hissetti. Yolda burun akıntısı ve boğaz ağrısı başladı. Yolda geçirdiği birkaç saat içinde rahatsızlığı iyice ilerledi ve belirtilere halsizlik eklendi.

"AYNI TAT HASTALIĞIM BOYUNCA DEVAM ETTİ"

Eve ulaştığında yeni bir belirti daha keşfeden Dent, tat duyusunun değiştiği söyledi. Domates salçası yiyen genç, "korkunç metalik tat" hissettiğini anlattı. Dent, "Başka bir markanın salçasını da denedim ama değişen bir şey olmadı. Aynı tat, hastalığım boyunca devam etti" dedi.

Bu şikayetle hastaneye başvuran Dent'in Kovid-19 kaptığı ortaya çıktı.

İYİLEŞTİ ANCAK KARANTİNADA HALA

Genç adam, domates dahil diğer tüm ürünlerinin tadında bir değişiklik hissetmemesinin kafa karıştırıcı olduğunu da sözlerine ekledi. İyileşen ama evinde izolasyonda kalmaya devam eden Dent, iyileştikten sonra yediği ilk şeyin domates soslu bir sosisli sandviç olduğunu söyledi.