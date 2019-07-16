Yediği karpuzun parasını tezgâha bırakıp not yazarak helallik istedi

Bilecik
'in Osmaneli
ilçesinde bir manav, kısa süreliğine ayrıldığı tezgahının başına gelince bir müşterinin bıraktığı notu ve parayı bulunca büyük şaşkınlık yaşadı.
İlçe merkezinde karpuz satan Furkan Kuzu
, kısa bir süreliğine lavaboya kadar gidip dönünce karpuz tezgahında küçük not ve bir miktar para buldu. Bir kağıt parçasına yazılan "Abi bir tane karpuz aldım. Karpuz büyüklüğü bu kadardı. 11 TL bıraktım. Hakkını helal et. Para yetersiz ise dönüşte uğrayacağım" notunu bulan Kuzu büyük şaşkınlık yaşadı.
Furkan Kuzu, lavabodan geldikten sonra karpuz tezgahında bir miktar para ve not bulduğunu anlatarak, "Beş dakikalığına kadar lavaboya gitmiştim. Döndüğümde karpuz tezgahımın üzerinde bir not ve bir miktar para buldum. Bir müşteri tezgahtan karpuz almış ve bir notla birlikle 'Büyüklüğü bu kadardı' diye parasını bırakmış. Bütün müşterilerimize helal ve hoş olsun" dedi. - BİLECİK