Yediği Lokum Soluk Borusuna Kaçan Kadın Hayatını Kaybetti

Kocaeli
'nin İzmit
ilçesinde 52 yaşındaki kadın, mevlitte yediği lokumun soluk borusuna kaçması sonucunda hayatını kaybetti.
Olay, İzmit ilçesi Yeşilova
Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İzmit ilçesi Şirintepe
Mahallesi'nde yaşayan Neslihan Yılman (52), mevlit için bir yakının evine gitti. Gittiği evde ikram edilen lokumdan alan Yılman, lokumun soluk borusuna kaçması sonucunda fenalaştı. Evde bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen Yılman kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Neslihan Yılman'ın cenazesi, dün öğle namazı sonrası Kandıra
Kubuzcu Abdi Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. - KOCAELİ
Yeşilova,İzmit,Kocaeli
02 Aralık 2018 Pazar 15:52