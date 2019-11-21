Haberler » Güncel » Yedigöller'de sonbaharın getirdiği görsel şölen havadan görüntülendi - Haber

Yedigöller'de sonbaharın getirdiği görsel şölen havadan görüntülendi

Bolu'da, özellikle sonbaharda renklerin farklı tonlarını doğada bir arada görmek isteyen ziyaretçilerin akınına uğrayan Yedigöller Milli Parkı, havadan görüntüsüyle büyüleyici görüntüler oluşturdu.

21.11.2019 12:25 | Son Güncelleme: 21.11.2019 12:30Yedigöller'de sonbaharın getirdiği görsel şölen havadan görüntülendi
'da, özellikle sonbaharda renklerin farklı tonlarını doğada bir arada görmek isteyen ziyaretçilerin akınına uğrayan Yedigöller Milli Parkı, havadan görüntüsüyle büyüleyici görüntüler oluşturdu.

Bolu kent merkezine 44 kilometre uzaklıkta bulunan ve içerisinde barındırdığı Nazlıgöl, Seringöl, Deringöl, Sazlıgöl, Küçükgöl, İncegöl ve Büyükgöl'le her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Yedigöller Milli Parkı'nda, sonbaharın gelmesiyle renk cümbüşü yaşanıyor. İçerisinde bulunan ağaçların, yeşil ve sarının bütün tonlarını sergilediği Yedigöller Milli Parkı'nın havadan görüntüsü eşsiz manzarayı da ortaya çıkarıyor. Fotoğraf tutkunlarının özellikle tercih ettiği Yedigöller'de, ziyaretçiler eşsiz manzara da fotoğraf çektirerek keyifli anlar yaşıyor. Baharın eşsiz deneyimini yaşamak isteyen bazı tatilciler ise, yanlarında getirdikleri çadırlarla mili park içerisinde kamp hayatı da yaşayabiliyor.

İstanbul'dan tatil için Yedigöller Milli Parkı'na gelen Kemal Gök, "İlk defa geliyorum. Böyle bir güzelliği daha önce görmemiz gerektiğini düşünüyorum. Çok beğendim. Oksijen ihtiyacımız vardı. Doğa çok güzel. Her şey harika. Sonbaharda herkese tavsiye ederim. Doğanın bütün renkleri burada. Böylesine muhteşem bir doğanın görünmesi gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Tatilcilerden Gülan Aydın ise, ailesiyle birlikte geldiğini belirterek, "Doğa çok güzel korunmuş. Her şey çok güzel" şeklinde konuştu. - BOLU

Bolu, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:46 Köpeğin saldırdığı bekçiyi, başka bir köpek kurtardı
12:46 Yenimahalle'de sağlık taraması
12:46 Türkiye'nin en büyük savaş gemisi 2020'de hizmete girecek
12:46 Batman'da adliye önünde silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı
12:41 Karakol taşınınca onu da götürdüler
12:21 Batman'da adliye önündeki silahlı kavgada 1 kişi öldü
12:14 Özeleştiri yapan Kılıçdaroğlu'ndan "Başörtüsü" çıkışı: Bizi ne ilgilendirir
12:14 Son dakika: Cumhurbaşkanlığı, Erdoğan'ın Külliye'de CHP'li bir siyasetçi ile görüştüğü iddialarını yalanladı
12:14 Nihat Özdemir'den Süper Kupa için açıklama: 4 takımla oynanabilir
12:09 Hindistan'da gökten para yağdı
11:58 121 yıllık fotoğraftaki kız çocuğu, tartışma yarattı
09:41 Genç kızın denize atlayıp intihara kalkıştığı anlar kamerada
09:18 Talihsiz vatandaşın cansız bedeni "Ölüü" yazan duvarın önünde bulundu
08:30 Son dakika: Genelkurmay Eski Başkanı Emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt vefat etti
21.11.2019 12:47:33