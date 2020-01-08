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Yedigöller Milli Parkı'nda kış manzaraları

BOLU'da kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplanan Yedigöller Milli Parkı, manzarasıyla ziyaretçileri hayran bıraktı.

08.01.2020 15:43 | Son Güncelleme: 08.01.2020 15:44Yedigöller Milli Parkı'nda kış manzaraları

BOLU'da kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplanan Yedigöller Milli Parkı, manzarasıyla ziyaretçileri hayran bıraktı.

Kent merkezine 44 kilometre uzaklıktaki doğası ve eşsiz manzarasıyla görenleri hayran bırakan Yedigöller Milli Parkı, kar yağışıyla birlikte beyaz örtüyle kaplandı. Nazlıgöl, Seringöl, Deringöl, Sazlıgöl, Küçükgöl, İncegöl ve Büyükgöl'den oluşan Yedigöller, kış mevsimi ile birlikte ayrı bir güzelliğe büründü. Milli Parka gelen ziyaretçiler, yürüyüş yaparak manzarayı izledi. Doğa tutkunları göllerin çevresindeki parkurlarda yürüyüşe çıktı. Farklı kentlerden günübirlik gezilerle milli parka gelen fotoğraf tutkunları milli parkın eşsiz güzelliğini fotoğrafladı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflar Yedigöller'deki güzelliği gözleri önüne serdi.



Bolu, Güncel

Kaynak: DHA

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