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Yedikleri samandan zehirlenen 3 koyun telef oldu

Denizli'de yedikleri samandan zehirlenen koyunlardan 3'ü telef oldu.

18.07.2019 16:48 Yedikleri samandan zehirlenen 3 koyun telef oldu
Denizli'de yedikleri samandan zehirlenen koyunlardan 3'ü telef oldu. Yapılan inceleme sonucunda koyunların yedikleri samanlara tarımsal gübrenin karıştığı öğrenildi.

Olay, Acıpayam'a bağlı Akalan Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede dere yatağında bulunan samanlardan yiyen Musa Deniz'e ait 3 koyun zehirlenerek telef oldu. Yapılan inceleme sonucu hayvanların yediği samana tarımsal amaçlı kullanılan gübrenin karıştığı tespit edildi.

Olayın ardından açıklama yapan mahalle muhtarı Ahmet Çakmakçı, "Saygıdeğer halkımıza bugün yaşanan üzücü bir olayı aktarmak istiyorum. Kahramanlar mevkisinde dere yatağına atılan atıkların içinde üre gübresi bulunuyor ve o mevkide koyun otlatan Musa Deniz ağabeyimizin 3 koyunu telef oluyor" diye konuştu. - DENİZLİ
Kaynak: İHA
Musa Deniz, Acıpayam, Denizli, Akalan, Güncel

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