Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi'nden Mesrob Mutafyan'ın Ölümüne İlişkin Açıklama

Türk Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan yaklaşık 11 yıldır tedavi gördüğü Surp Pirgiç Ermeni Hastanesi'nde 63 yaşında hayatını kaybetti. Surp Pirgiç Ermeni Hastanesi Başhekimi Armenak Mezaduryan yaptığı açıklamada, "Bugün meydana gelen ani kalp durması sonucu kendisini kaybetmiş bulunuyoruz. Herkesin başı sağ olsun" dedi. Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan, yaklaşık 11 yıldır tedavi gördüğü Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Patrik Mesrop II. Mutafyan'ın hastaneye ilk yatırıldığında bir çeşit bunama sebebiyle tedaviye başlanıldığı ve ilerleyen yıllarda da diğer organlarının zarar gördüğü öğrenildi. Bu sabah geçirdiği ani kalp durması sonucu 63 yaşında hayata veda eden din adamının vefat haberini Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Başhekimi ve mesul müdürü Armenak Mezaduryan, Ermeni Vakıflar Birliği Başkanı ve Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Bedros Şirinoğlu ve Ruhani Meclis Başkanı Episkopos Sahak Maşalıyan düzenledikleri ortak basın toplantısında duyurdu."Bugün meydana gelen ani kalp durması sonucu hayatını kaybetmiştir"Mutafyan'ın hastanede geçirdiği tedavi sürecini anlatan Surp Pirgiç Ermeni Hastanesi Başhekimi Armenak Mezaduryan, "2008 yılında çok yavaş başlayan günlük yaşamsal işlemlerini yapmada gecikme söz konusu olmuş ve fark edilmiş, bütün tıbbı imkanlar yapılmış ve kendisinde demans yani 'Frontal Lop' sendromu dediğimiz bir çeşit bunama tablosu meydana çıkmıştır. Gerekli olan her şey gerek hastanemizde gerek dışarıda takip edilmiş ancak bütün imkanlara rağmen hastalığı ilerlemiştir. 2008 yılından bu yana bu yoğun tedavi devam etmiştir. Tedavi sürecinde daha iyi bakımı yapılması için hastanemizin kapıları sonuna kadar açılmış ve 2009 yılından bu yana yoğun bakım ve ilgisine mazhar olmuştur. Diğer organlar da bugüne kadar rahatsızlanmış ve bugün meydana gelen ani kalp durması sonucu kendisini kaybetmiş bulunuyoruz. Herkesin başı sağ olsun" dedi."Bütün ömrünü kiliseye adadı"Ruhani Meclis Başkanı Episkopos Sahak Maşalıyan ise, çok iyi bir din adamının yaşamını yitirdiğini belirterek, "Bütün cemaatimizin başı sağ olsun, bizim için gerçekten acı bir kayıp. Mesrob patriğimiz kendisini tanıyanlar için özel olmuştur. Kendisi iz bırakanlardan oldu ve bütün ömrünü kiliseye adadı. Maalesef 11 yıl önce başlayan amansız bir hastalığa yenik düştü. Bu süre içerisinde elimden geleni yaptık. Din adamları ve cemaat olarak her gün şifa dualarımızı Rabbimize yönelttik. Ama takdir Allah'ın, her şeyi o en iyi bilir. Gerçekten hastalığı süresince Yedikule Surp Pirgiç Ermeni Hastanemiz en güzel şekilde bakımını sağladı ben kilise ve cemaat olarak hastane sayın başkanı Bedros Şirinoğlu'na teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu. - İSTANBUL