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Yedikuyular Kayak Merkezi'nde yılbaşı tatili yoğunluğu

Kahramanmaraş'ta yılbaşı tatilini fırsat bilenler Yedikuyular Kayak Merkezi'nde yoğunluk oluşturdu.

01.01.2020 16:22 | Son Güncelleme: 01.01.2020 16:25
'ta yılbaşı tatilini fırsat bilenler Yedikuyular Kayak Merkezi'nde yoğunluk oluşturdu.
Büyükşehir Belediyesince kent merkezine 13 kilometre uzaklıktaki 2 bin 300 rakımlı Yedikuyular bölgesinde hizmete açılan ve 7 kilometrelik pisti bulunan kayak merkezine, yılbaşı tatilini değerlendirmek isteyenler ilgi gösterdi.
'nin farklı kentlerinden gelenler de kayak merkezinde güneşli havada keyifli vakit geçirdi.
Hatay'dan Umut Yeşilkılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tatili fırsat bilerek Kahramanmaraş'a kayak yapmaya geldiklerini söyledi.
Daha önce kayak yapmak için Kayseri Erciyes'e gittiklerini ifade eden Yeşilkılıç, Kahramanmaraş'ta kayak merkezinin açılmasıyla , Adana, Hatay ve Gazianteplilerin artık burayı tercih söyledi.
Kilis'ten Murat Çelik de yılbaşı tatilini değerlendirmek için Kahramanmaraş'a geldiklerini anlatarak, güzel bir mekanda keyifli zaman geçirdiklerini ifade etti.
Hanif Battaloğlu ise kayak merkezinde ailesiyle doyasıya eğlendiğini kaydetti.
Ailesiyle gelen Bahattin Çelik de merkezde güzel zaman geçirdiklerini belirterek, "Sisin olmadığı, güneşin bol olduğu güzel bir gün geçiriyoruz. Yeterince kar var. Ailecek kayak yapılacak bir gün." dedi.
Şırnak'tan Gamze ve Hamza Selen ise yılbaşı tatilin fırsat bilerek memleketleri Kahramanmaraş'a geldiklerini aktararak, tesisi kente kazandıranlara teşekkür etti.
Yedikuyular Kayak Merkezi'nde yılbaşı tatili yoğunluğu

Kahramanmaraş, Kayak Merkezi, Türkiye, Kilis, Güncel

Kaynak: AA


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