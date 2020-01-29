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Yedikuyular Kayak Merkezi yolunda genişletme çalışması

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin, Yedikuyalar Kayak Merkezi yolunda genişletme ve sıcak asfalt serimi çalışmaları yaptığı bildirildi.

29.01.2020 14:10 | Son Güncelleme: 29.01.2020 14:10Yedikuyular Kayak Merkezi yolunda genişletme çalışması
Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin, Yedikuyalar Kayak Merkezi yolunda genişletme ve sıcak asfalt serimi çalışmaları yaptığı bildirildi.
Büyükşehir Belediyesinde yapılan açıklamada, yol yapım ve onarım çalışmaları kapsamında merkez ilçesi Yedikuyular Kayak Merkezi yolu üzerinde genişletme ve asfalt serimi yapıldığı belirtildi.
Ekiplerin çalışmasını, Yedikuyular Kayak Merkezi yolu üzerinde Yeşiltepe Mahallesi çıkışından başlamak üzere Doğal Yaşam Mesire Alanı ile Macera Parkı'na kadar olan bölgede yürüttüğü, yaklaşık 1 kilometre uzunluğundaki alanda bir taraftan yolun genişletildiği, diğer taraftan da sıcak asfaltla kaplama yapıldığı kaydedildi.
Yapılan çalışmayla 14 metre genişliğinde olan yolun 25 metreye çıkarıldığı ifade edildi.

Kahramanmaraş, Kayak Merkezi, Dulkadiroğlu, Güncel

Kaynak: AA

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