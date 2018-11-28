Yediler, İçtiler Çöplerini Yola Fırlattılar

Yediler, içtiler çöplerini yola fırlattılar
MUĞLA - Marmaris
'te sosyal medyada paylaşılan görüntü izleyenleri kızdırdı. Muğla
'nın Marmaris ilçesinde sosyal medyada paylaşılan görüntüler izleyenleri kızdırdı. Bir vatandaşın cep telefonu ile çektiği görüntüler jeep safari turuna çıkan yabancı turistler ilçe sakinlerini çileden çıkardı. Datça-Marmaris karayolunda çekilen görüntülerde, turistler yiyip, içtiklerinin ambalajlarını yola fırlatıyor. Ayrıca araçlarda dışarı sarkan kişiler de görülüyor.
Muğla,Marmaris
28 Kasım 2018 Çarşamba 14:29