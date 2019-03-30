30 Mart 2019, 13:09
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Yedisu'da Kış

Yedisu

Bingöl'ün Yedisu ilçesinde kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Bingöl'ün Yedisu ilçesinde kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

İlçede dün geceden beri etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle Yedisu- Erzincan ve Yedisu Erzurum kara yolları ulaşıma kapandı.

Kar yağışı sonucu yolların ulaşıma kapanmaması için Belediye ile Özel İdare ekipleri yoğun bir çalışma sürdürüyor.

Bu arada yetkililer, bölgede kar yağışından dolayı yaşanabilecek çığ düşme olaylarına karşı vatandaşlara dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulundu. Erzincan, Bingöl, Kar, Yedisu, Güncel
Kaynak: AA