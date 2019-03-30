Yedisu'da Kış

Bingöl
'ün Yedisu
ilçesinde kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
İlçede dün geceden beri etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle Yedisu- Erzincan
ve Yedisu Erzurum
kara yolları ulaşıma kapandı. Kar
yağışı sonucu yolların ulaşıma kapanmaması için Belediye ile Özel İdare ekipleri yoğun bir çalışma sürdürüyor.
Bu arada yetkililer, bölgede kar yağışından dolayı yaşanabilecek çığ düşme olaylarına karşı vatandaşlara dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulundu.
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Kaynak: AA