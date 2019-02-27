Yeditepe Dilek Ödülleri Sahiplerini Buldu

Kültür, sanat, spor, medya ve internet alanlarında ödüle değer görülen isimler, Yeditepe Üniversitesi'nde düzenlenen törenle ödüllerini aldı.
Üniversitelerde sosyal sorumluluk alanında yapılmış ilk ödül töreni olma özelliğini taşıyan Yeditepe Dilek Ödülleri'nin bu yıl yedincisi gerçekleştirildi. Yeditepe Üniversitesi'nde ödüllerin verildiği geceden elde edilen 25 bin TL gelir, Dilek Gönüllüleri'nin gerçekleştirdiği projelere kaynak olarak aktarılacak.
Yeditepe Üniversitesi Dilek Gönüllüleri, 2013 yılından bu yana Yeditepe Üniversitesi öğrencilerine yönelik düzenlediği anketlerle "Yılın En İyileri"ni seçiyor. Bu yıl da düzenlenen anketler sonucu 5 binden fazla öğrencinin seçtiği "Yılın En İyileri", Yeditepe Üniversitesi İnan Kıraç Salonu'nda düzenlenen törenle ödül aldı.
"İyilik Bulaşıcıdır"
Emre Karayel ve Burçin Şimşek'in sunuculuğunu yaptığı törenin açılışında konuşan Yeditepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl, İstanbul Eğitim ve Kültür Vakfı (İSTEK Vakfı) Başkanı Barış Dalan'a ve Dilek Gönüllüleri'ne üniversitede bu farkındalığı yarattıkları ve insana dokunabilen böyle bir projeyi gerçekleştirdikleri için teşekkür etti.
Yeditepe Üniversitesi Dilek Gönüllüleri Kulübü Başkanı Emircan Gözübüyük de, Yeditepe Üniversitesi Dilek Gönüllüleri Kulübü olarak iyiliği huy edindiklerini belirterek "Bizlerden desteğini esirgemeyen Sayın Barış Dalan'ın da dediği gibi; 'İyilik bulaşıcıdır.' Daha iyi bir dünya mümkün. Müsaadenizle biz bu iyi dünyayı yaratmak için var gücümüzle çalışacağız" dedi.
Bu yıl kültür, sanat, spor ve medyanın da bulunduğu 26 kategoride verilen ödüllerin sahipleri şöyle:
Yaşam Boyu Onur Ödülü: Demet Akbağ
En İyi Kadın Şarkıcı: Sıla
En İyi Erkek Sinema Oyuncusu: Timuçin Esen
En İyi Çocuk Oyuncu: Beren Gökyıldız
En İyi Kadın Komedi Oyuncusu: Ezgi Mola
En İyi Erkek Komedi Oyuncusu: Enis Arıkan
En İyi Sinema Filmi: Müslüm
En İyi Dizi: Jet Sosyete
En İyi Kadın Oyuncu: Hazar Ergüçlü
En İyi Erkek Oyuncu: Buğra Gülsoy
En İyi Jenerik: Sen Anlat Karadeniz
En İyi Albüm: Bombarduman/ Emrah Karaduman
En İyi Kadın Sporcu: Sümeyye Boyacı
En İyi TV Kanalı: Show TV
En İyi Haber Bülteni: Cem Öğretir ile Ana Haber/ATV
En İyi İnternet Sitesi: Sputnik Türkiye
En İyi Çıkış Yapan Kitap: Metastaz/ Yazarlar: Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu
En İyi Gazeteci: Toygun Atilla
En İyi TV Programı: Çağla ile Yeni Bir Gün/FOX TV
En İyi İnternet Dizisi: Masum
En İyi Radyo: Pal Nostalji
En İyi Çıkış Yapan Şarkıcı: Sena Şener
En İyi Yarışma Programı: MasterCheff
En İyi Siyaset Programı: Türkiye'nin Nabzı/ Habertürk
En İyi Tartışma Programı: Ferhat Ünlü ile Kozmik Masa/ TGRT
Rektörlük Özel Ödülü: Sait Halim Paşa Yalısı
Yeditepe Üniversitesi, Yeditepe, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Kaynak: Bültenler