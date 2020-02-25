Haberler » Güncel » Yeditepe Dilek Ödülleri sahiplerini buldu - Haber

Yeditepe Dilek Ödülleri sahiplerini buldu

Kültür, sanat, spor, medya ve internet alanlarında ödüle değer görülen isimler, Yeditepe Üniversitesi'nde düzenlenen törenle ödüllerini aldı.

25.02.2020 16:48 | Son Güncelleme: 25.02.2020 16:48Yeditepe Dilek Ödülleri sahiplerini buldu

Üniversitesi öğrencilerinin, 2019 yılının en iyilerini, oylarıyla belirlediği Yeditepe Dilek Ödülleri sahiplerini buldu.

Üniversitelerde sosyal sorumluluk alanında yapılmış ilk ödül töreni olma özelliğini taşıyan Yeditepe Dilek Ödülleri'nin bu yıl sekizincisi gerçekleştirildi. Yeditepe Üniversitesi'nde ödüllerin verildiği geceden elde edilen 40 bin TL gelir, Dilek Gönüllüleri'nin gerçekleştirdiği projelere kaynak olarak aktarılacak.

Yeditepe Üniversitesi Dilek Gönüllüleri, 2013 yılından bu yana Yeditepe Üniversitesi öğrencilerine yönelik düzenlediği anketlerle yılın en iyilerini seçiyor. Bu yıl da düzenlenen anketler sonucu 5 binden fazla öğrencinin seçtiği 2019'un en iyileri, Yeditepe Üniversitesi İnan Kıraç Salonu'nda düzenlenen törenle ödül aldı.

Törenin açılışında İzmir Otizm Orkestrası ve Korosu verdiği konserle izleyicilere keyifli anlar yaşattı.


Yeditepe Üniversitesi, Yeditepe, Güncel

Kaynak: Bültenler

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:48  Nursal Bilgin kimdir? Nursal Bilgin neden öldü?
14:38  Hüsnü Mübarek kimdir? Hüsnü Mübarek hayatı ve biyografisi! Hüsnü Mübarek hayatı ve biyografisi!
14:24  Buğra Gülsoy kimdir? Oyuncu Buğra Gülsoy hayatı ve biyografisi!
13:43  Folklor nasıl yazılır? TDK'ya göre folklor mu, folklör mü? Folklor ne demek?
13:24  MEB sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları sorgulama ekranı! MEB sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları sorgulama ekranı?
25.02.2020 18:10:18