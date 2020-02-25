Yeditepe Üniversitesi öğrencilerinin, 2019 yılının en iyilerini, oylarıyla belirlediği Yeditepe Dilek Ödülleri sahiplerini buldu.

Üniversitelerde sosyal sorumluluk alanında yapılmış ilk ödül töreni olma özelliğini taşıyan Yeditepe Dilek Ödülleri'nin bu yıl sekizincisi gerçekleştirildi. Yeditepe Üniversitesi'nde ödüllerin verildiği geceden elde edilen 40 bin TL gelir, Dilek Gönüllüleri'nin gerçekleştirdiği projelere kaynak olarak aktarılacak.

Yeditepe Üniversitesi Dilek Gönüllüleri, 2013 yılından bu yana Yeditepe Üniversitesi öğrencilerine yönelik düzenlediği anketlerle yılın en iyilerini seçiyor. Bu yıl da düzenlenen anketler sonucu 5 binden fazla öğrencinin seçtiği 2019'un en iyileri, Yeditepe Üniversitesi İnan Kıraç Salonu'nda düzenlenen törenle ödül aldı.

Törenin açılışında İzmir Otizm Orkestrası ve Korosu verdiği konserle izleyicilere keyifli anlar yaşattı.