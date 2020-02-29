Yeditepe Üniversitesi Kariyer Festivali başlıyor

Yeditepe Üniversitesi'nin kariyer fırsatlarını öğrencilere şenlik havasında sunduğu Kariyer Festivali'20, 2 Mart Pazartesi günü başlıyor.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Yeditepelilerin kariyer hayatlarındaki ilk adımlarını kampüsün dışına çıkmadan atma fırsatı yakaladığı Kariyer Festivali'20, 2-6 Mart'ta üniversitenin Kayışdağı'ndaki 26 Ağustos Yerleşimi'nde gerçekleştirilecek.

Festivale katılacak olan 200'den fazla firmanın temsilcileri, yüzlerce öğrenci ve mezunun iş ve staj başvurularını alarak onların iş hayatına katılmalarına, kariyerlerinin yol haritasını çıkarmalarına ve kariyer hayatlarında fark yaratmalarına olanak sağlayacak.

Yeditepe Üniversitesi Kariyer Gelişim ve Mezunlarla İletişim Müdürlüğü koordinatörlüğünde bu yıl "Geleceğin Dünyasında Kariyer Fırsatları" konsepti ile gerçekleşecek festivalde, firma yetkilileri binlerce öğrenci ve mezuna iş ve staj olanağı sunarken alanında uzman profesyonel yöneticiler de katılımcılarla tecrübelerini paylaşacak.

Festival kapsamında ayrıca, dünyanın en etkili sanat topluluklarından biri olan School of Visual Arts'ın tasarımcısı Mirko Ilic de "Sağdan Sola Tasarım" konulu bir konferans verecek.

Mülakat simülasyonları, vaka ve atölye çalışmaları

Apple, Shell, Ak Sigorta, AvivaSa, DHL Express, İbrahim Etem-Menarini, Bausch & Lomb, LC Waikiki, Koton gibi sektöründe önde gelen firmaların mülakat simülasyonları, atölye çalışmaları ve vaka analizleri ile bir şenlik havasında geçecek olan Kariyer Festivali, binlerce öğrenci ve mezunun gün boyu düzenlenen oturumlarda sektör liderleriyle bir araya gelmesini sağlayacak.

Festival kapsamında Sahibinden.com Çalışan Deneyimi Tasarımcısı Gamze Gürer ve Yazılım Geliştirme Direktörü Berkay Aktan, Cola İçecek Pazarlama Müdürü Yankı Rodop Yves Rocher Kıdemli İnsan Kaynakları Direktörü Müge Ergin, Peak İnsan Kaynakları Direktörü Eda Azaroğlu, SAP Satış Direktörü Bülent Karal, Şef İsmet Saz, Türk Hava Kuvvetleri İnsan Kaynakları Dijital Dönüşüm Lideri Ruhan Maral, Sportsnet Dijital İletişim Müdürü Çiğdem Erdem Şener, Dışişleri Bakanlığı ve AB İşleri Başkanlığı gibi seçkin firma ve kurumların yöneticilerinin yer alacağı oturumlarda, değişen trendler ve gelişen teknolojilerin sektörlere etkisini, gelecekteki kariyer stratejilerin ve gelecek neslin iş dünyasına adaptasyon süreçleri konuşulacak.

Çimsa, Trendyol, Fiba Perakende Grubu, Gratis, Huawei, İlbak Holding, Koton, Pınar Su ve İçecek, PWC Türkiye ve daha bir çok firma fuaye alanında stantları ile birlikte yer alarak, öğrencilerden iş ve staj başvurularını alacak.

Kaynak: AA