Yeditepe Üniversitesi'nde Mezuniyet Coşkusu

Törenlerde, bugün iş hayatında önemli başarılar elde etmiş Yeditepe Üniversitesi eski mezunları da, plaketlerini alırken mezun oldukları bölümlerin öğrencilerini yalnız bırakmadı

Yeditepe Üniversitesi'nin 13 fakültesi ve enstitülerinden 2018-2019 akademik yılında mezun olan öğrencileri için, 1-7 Temmuz tarihleri arasında düzenlediği törenlere büyük bir heyecan ve coşku hâkimdi. Mezunların ailelerinin de yoğun olarak katılım gösterdiği törenler, üniversitenin yeşillikler içindeki kampüsünün etkinlik alanında gerçekleştirildi.

Yeditepe Üniversitesi, 2018-2019 akademik yılında dereceye giren öğrencilere plaketlerinin verildiği tören ise 7 Temmuz Pazar akşamı yapıldı.

Törene, Yeditepe Üniversitesi Kurucu ve Onursal Başkanı Bedrettin Dalan, Mütevelli Heyeti Başkanı Yusuf Akgün, Rektör Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Aydın, Prof. Dr. Yeşim Ekinci ve Prof. Dr. İpek Karaaslan'ın yanı sıra fakülte dekanları ve bölüm başkanları katıldı.

Yeditepe Üniversitesi Kurucu ve Onursal Başkanı Bedrettin Dalan, törende yaptığı konuşmada, Yeditepe ailesinin büyük bir aile olduğunu anımsatarak "Yeditepe ailesinin içinde başta büyük emekler veren, kıymetli öğretim üyelerimiz var, evlatlarımız var ve onları fedakarlık içinde buraya gönderen aileleri var. Bu büyük ailenin bir parçası olmak her bir Yeditepe Üniversitesi mezununda ve milletimizde karşılık buluyor. Çünkü gençlerimiz geleceğimizin teminatıdır" dedi.

"Atatürk'ün İzinde Nesiller Yetiştirmek İçin…"

Atatürk'ün izinde, çağdaş, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller yetiştirmek amacıyla 1985 yılında İSTEK Vakfı'nı, 1996 yılında ise Yeditepe Üniversitesi'ni kurduğunu anımsatan Bedrettin Dalan, öğrencilere aklın, bilimin ve vicdanın yolundan ayrılmamalarını öğütledi.

Yeditepe Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Yusuf Akgün de, "Ulu Önderimiz Atatürk'ün söylediği gibi, ülkemizi gerçek mutluluğa kavuşturmak için iki orduya ihtiyaç vardır. Birisi vatanımızı kurtaran ve koruyan askeri ordu, diğeri ulusumuzun geleceğini yoğuran irfan ve ilim ordusu yani sizler" dedi.

"Her Zaman Yanınızdayız"

Yeditepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl de, üniversitenin 2018-2019 akademik yılında 4 bine yakın mezun verdiğini belirterek bütün emeklerinin, bütün hedeflerinin öğrencilerinde gerçekleştiğini gördüğünü ve bundan gurur duyduğunu ifade etti. Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl, öğrencilere şöyle seslendi:

"Sizleri mesleki anlamda donanımlı, zorlukların karşısında durabilen, sorun çözebilen, sorgulayan, kültür ve kimliğine sahip çıkan bireyler olarak yetiştirmeye çalıştık. Sizler artık 50 bine yakın Yeditepeli mezun ailesinin birer bireyisiniz. Bundan sonra da yanınızda olacağımızı asla unutmayın."

Mezuniyet törenlerinin düzenlendiği bir hafta boyunca eski mezunlar da yeni mezunların yanındaydı. Yeditepe Üniversitesi Mezunları Dayanışma Derneği (YUMED) Başkanı Burak Akburak, Coohesity Türkiye ve Ortadoğu Bölge Direktörü Tarcan Serdaroğlu, Yönetmen Umut Kırca ve Eski Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Başar Necipoğlu'nun da bulunduğu çok sayıda eski Yeditepe Üniversitesi mezunu törenlerde yeni mezunları yalnız bırakmadı.