Yeditepe Üniversitesi'nde Tıp Fakültesi Öğrencileri 14 Mart'ta Önlük Giydi

Yeditepe Üniversitesi'nde eğitime başlayan 103 Tıp Fakültesi öğrencisi, 14 Mart Tıp Bayramı'nı, meslek hayatları boyunca taşıyacakları önlüklerini düzenlenen törenle giyerek kutladı.Yeditepe Üniversitesi açıklamasına göre, üniversitesinin çağın gereklerine uygun tıbbi donanıma sahip hekimler yetiştirmek amacıyla 1996 yılında kurduğu Tıp Fakültesi'nde, 23'üncü dönemde eğitime başlayan 1'inci sınıf öğrencilerinin Önlük Giyme Töreni, İnan Kıraç Salonu'nda gerçekleştirildi.Törende konuşan Yeditepe Üniversitesi Kurucu ve Onursal Başkanı Bedrettin Dalan, tarih boyunca Türk hekimlerinin dünyanın her yerinde başarılı işlere imza attığını belirterek, "Sevgili gençler, bugün doktor önlüğü giyeceksiniz. O doktor önlüğü bembeyaz, bunun anlamını biliyorsunuz: Şeffaflık, temizlik, şeref, haysiyet. Onu kirletmeyeceğinizden yüzde yüz eminim." ifadelerini kullandı."İnsan sağlığını her şeyin üstünde tuttuk"Gelinen noktada Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin kendini fazlasıyla ispat ettiğini ifade eden Dalan, Yeditepe Üniversitesi hastanelerinin de dünya standartlarının üstünde hizmet verdiğini dile getirdi.İnsan sağlığını her şeyin üstünde tuttuklarını ve bu nedenle Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi ve hastanelerini dünyanın en yeni ve üst düzey tıbbi teknolojilerle donattıklarını aktaran Bedrettin Dalan, "Siz de vaktinizi harcamaktan kaçınmayın. İyi bir doktor olmak için gecenizi gündüzünüzü verin. Ayrıcalıklı insanlarsınız. Tıp fakültesine girmek kolay değildir. Buraya geldiniz, daha büyük bir sorumluluğun altına girdiniz. Bunu bilerek geldiniz. Allah yolunuzu açık etsin." değerlendirmesinde bulundu."Bu mesleği seçme cesaretini gösterdiğiniz için sizleri yürekten kutluyorum"Yeditepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl de 14 Mart'ın sadece hekimlerin değil, insan sağlığına emeği geçen herkesin bayramı olduğunu belirterek, tıp fakültesini kazanan öğrencilerin başka bir döneme girdikleri, çok önemli bir gün olduğuna dikkati çekti.Prof. Dr. Bingöl, sözlerini şöyle sürdürdü:"Bundan sonra, hayatlarınız başka bir yönde ilerleyecek. 24 saatiniz, diğer insanların hayatlarını sağlıklarını, acılarını, ağrılarını, umutlarını, sevinçlerini emanet ettikleri bir insan olacaksınız. Bu mesleği seçme cesaretini gösterdiğiniz için sizleri yürekten kutluyorum. Yeditepe Üniversitesi kampüsüyle ve aile yapısıyla çok özel bir yer. Kıymetini bilin, çünkü burada geçireceğiniz 6 yıl, sizin sadece çok iyi bir tıp eğitimi alacağınız değil, aynı zamanda yaşamı öğreneceğiniz yer olacak. Yeditepe Üniversitesi'nde geçireceğiniz yılların, eğitiminizin, öğreniminizin iyi geçmesini diliyorum. Yüreğiniz, aklınız; aydınlık olsun, açık olsun, sevgiyle dolu olsun.""Bin 200'ün üzerinde hekim yetiştirdik"Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sina Ercan ise Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin bugüne kadar bin 200'ün üzerinde hekim yetiştirdiğini ve yetiştirmeye de devam ettiğini anımsattı.Öğrencileri günümüzün en modern eğitim alt yapısında, en güncel bilgi ve insani değerlerle yetiştireceklerine söz verdiklerini ifade eden Prof. Dr. Ercan, şunları kaydetti:"Sağlık hizmetinden tıp eğitimine, uluslararası arenada en prestijli sertifika ve akreditasyonlara sahip tıp fakültemizin, öğretim üyeleri de alanlarında saygın, bilimsel yayınlarıyla takip edilen, lider birer yıldız gibi. Öğrencilerimiz, dünyadaki en son teknolojileri barındıran hastanelerimizde, bu değerli eğitim kadrosundan mesleklerinin bütün inceliklerini öğrenecekler. Fakültemizden mezun olduklarında da kariyerlerine diledikleri ülke ve sağlık sisteminde devam edebilecek diploma ve mesleki yeterliliğe sahip olacaklar. Biraz sonra sahneye gelecek olan evlatlarımız böyle bir tıp eğitimi alacaklar ve bütün mesleki kariyerleri boyunca da Yeditepeli olmanın ayrıcalığını hissedeceklerdir."Konuşmaların ardından, Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl ve Prof. Dr. Sina Ercan'ın yanı sıra Tıp Fakültesi öğretim üyeleri, 103 birinci sınıf öğrencisine önlüklerini giydirdi ve steteskop hediye etti.