Yeditepe Üniversitesi'nden özel eğitim öğretmenliği bölümü

Yeditepe Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği bölümü, 2019-2020 akademik yılında eğitim vermeye başlıyor.

Yeditepe Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, özel eğitim öğretmenliği, Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre en çok öğretmen açığının bulunduğu ilk 4 programdan biri. Bu ihtiyaca yönelik eğitim fakültesi bünyesinde özel eğitim öğretmenliği bölümünü açan Yeditepe Üniversitesi, bu yıl bölüme 5'i tam, 35'i yüzde 50 burslu olmak üzere toplam 40 öğrenci alacak.

İngilizce eğitim vermeye başlayacak Yeditepe Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği bölümü, uygulamalı akademik eğitimin yanı sıra araştırmalara dayalı müzik terapi, sanat terapi, oyun terapisi ve drama gibi yenilikçi yaklaşımlarla özel eğitime gereksinim duyan bireylerin sosyal ve duygusal gelişimini destekleyecek donanıma sahip mezunlar yetiştirecek.

Bölümden mezun olanlar, özel eğitim öğretmeni olarak kamu ve özel eğitim kurumlarında çalışabilecek ya da akademik kariyerlerine devam edebilecek.

"Bu alanda çalışacak daha fazla kişiye ihtiyaç var"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeditepe Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Zuhar Rende-Berman, özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklara daha etkili bir eğitim ve dolayısıyla yaşam sunulabilmesi için bu alanda çalışacak daha fazla kişiye ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Özel eğitim alanında üniversitelerin çok iyi çalışmalar yaptığını belirten Rende-Berman, bu çalışmaların alana yaygınlaştırılmasındaki önemli ayaklardan birinin çok iyi yetişmiş özel eğitim öğretmenleri olduğunu kaydetti.

Rende-Berman, özel eğitim öğretmenlerinin araştırma yönünün güçlü olması ve alandaki gelişmeleri izleyebilmesi gerektiğini aktararak, bu noktada İngilizceye hakim olmanın önemli bir avantaj sağladığını vurguladı. Rende-Berman, "İngilizcede yeterlilik, öğretmenlere önemli bir bağımsızlık sağlayacak. Dolayısıyla özel eğitim literatüründeki araştırmalara ulaşıp bu yenilikçi kazanımlarını eğitim ortamlarına taşıyabileceklerdir." ifadelerini kullandı.

"Özel eğitim öğretmeni donanımlı olmalı"

Zuhar Rende-Berman, toplumda özel eğitim öğretmenliğinin zor olduğu düşüncesinin öncelikle değiştirilmesi gerektiğini belirterek, "Problem çözmeyi, insanlarla, çocuklarla çalışmayı seviyorsanız ve içinizde güçlü bir adalet duygusu varsa bu mesleği çok iyi yapabilirsiniz." değerlendirmesinde bulundu.

Özel eğitim öğretmeninin iyi bir sınıf öğretmeni olmanın yanında zengin öğretim yöntemleri ile donanımlı olması gerektiğini vurgulayan Rende-Berman, şunları kaydetti:

"Özel eğitim öğretmeni her çocuğa, onun özgün bir birey olduğunu unutmadan yaklaşabilmelidir. Özel eğitime gereksinim duyan çocuğa gelişim düzeyine uygun, yaşıtlarıyla aynı eğitim programı çerçevesinde öğrenmesini sağlayacak Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı hazırlayıp uygulayabilmelidir. Öğretmen, bilime dayalı yaklaşım ve yöntemlerle donanımlı olmalı. Denediği bir yöntem ile çocuğun öğrenmesinde gelişim sağlayamıyorsa verilere dayalı kararlar alıp farklı yöntemler uygulayabilmeli."

Özel eğitim hizmetlerinin bir ekip çalışması olarak yürütüldüğünü aktaran Rende-Berman, "Özel eğitim öğretmeninin eğitimin planlanması ve yürütülmesi sürecinde ebeveyn ve diğer eğitimciler ile etkili iletişim ve güçlü iş birliği kurarak çalışması çok önemlidir. Çocuğun gelişim ve öğreniminin sürekliliğini sağlamak amacıyla özel eğitim öğretmeni okul içi ve okul dışı aktiviteleri koordine ederek ebeveynlere rehberlik edebilmelidir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA