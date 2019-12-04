Yeditepe Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi iki eğitim düzenleyecek

Yeditepe Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (SEM), düzenlediği iki eğitimle, bu sömestrde lise öğrencilerinin iki farklı dalda kendilerini geliştirmelerini sağlarken onlara bir hafta boyunca üniversite hayatını deneyimleme olanağı sunacak.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, SEM'in düzenlediği Programlamaya Giriş ile Sanat ve Tasarım Deneyimi eğitimleri, 20-24 Ocak 2020'de üniversitenin 26 Ağustos Yerleşimi'nde gerçekleştirilecek.

Öğrenciler, Programlamaya Giriş Eğitimi ile erken yaşta, profesyonellerin kullandığı seviyede programlama ile tanışacak, "Sanat ve Tasarım Deneyimi" dersleri ile ise belki de uluslararası sanatçı olma yolunda ilk adımlarını atacak. En çok talep edilen eğitimlerin başında gelen Programlamaya Giriş Eğitimi, lise öğrencilerine yönelik olarak eğlenceli bir içerikle hazırlandı.

Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinin bilgisayar mühendisliği bölümü öğrencilerinin derslerinde, profesyonellerin ise iş yaşamında kullandığı programlama dili olan Java üzerinden verilecek olan dersler, eclipse geliştirme ortamında yapılacak.Lise öğrencilerinin erken yaşta doğru programlama öğrenmesini sağlayacak olan eğitimle, programlama öğreniminin en önemli çıkmazlarından biri olan yanlış öğrenmenin önüne geçilmesi sağlanacak.

Nesnelerin interneti, yapay zeka, sanal gerçeklik, arttırılmış gerçeklik, giyilebilir teknolojiler, dijital ikizler ve 3D/4D baskı gibi içinde bulunduğumuz dijital çağın dönüştürücü teknolojileri ile Toplum 5.0 ve Endüstri 4.0 gibi yine çağımızın önemli kavramları da bu eğitim kapsamında öğrencilere tanıtılacak.

Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi akademisyenlerinin içeriğini hazırladığı Sanat ve Tasarım Deneyimi eğitiminde öğrenciler, yine üniversitenin akademisyenlerinden Desen Atölyesi, Dokuma ve Dikiş Atölyesi, Baskı Teknikleri – Serigrafi (İpek Baskı), Temel Fotoğraf ve Animasyon dersleri alacak.

Erken yaşta sanat ve tasarım alanında üretim yapabilme becerisi kazandıracak olan bu eğitimle öğrenciler; yaratıcı ve özgün çözümler üretebilen, eleştirel düşünme becerileri gelişmiş, kendi kültürünü benimsemiş, sosyal olarak duyarlı, güncel sanat ve tasarım eğilimlerini izleyerek uluslararası alanda yer alan, disiplinlerarası düşünebilen sanatçılar, tasarımcılar olma yolunda ilk adımlarını atacak. Eğitimlere şehir dışından katılmak isteyen öğrenciler, Yeditepe Üniversitesi yurtlarında konaklayabilecek. Öğrenciler, bu süre içinde Yeditepe Üniversitesi'nde kampüs yaşamını deneyimleme olanağı bulacak.

Programlamaya Giriş Eğitimi kapsamında Astronomi Müzesi Turu da gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA