'Yediveren çileği' çiftçinin yüzünü güldürüyor

SON yıllarda çilek üreticilerinin ilgisini üzerine çeken yediveren çileği, nisan ayından kasım ayına kadar meyve veriyor. Klasik çilek türünden daha büyük ve daha sert meyveler veren yediveren cinsinde hasat, kar yağana kadar devam ediyor.

Yaz mevsiminin en çok sevilen meyvelerinden biri olan halk arasında bilinen klasik çilek, hasadının 1 ay sürmesi sebebiyle pazar tezgahlarında çok kısa bir süre satılıyor. Son yıllarda uzun süre hasat vermesi sebebiyle çilek üreticilerinin ilgisini çeken yediveren çilek cinsi, neredeyse tüm yıl meyve veriyor. Klasik çilek türüne göre daha büyük olan yediveren çileği, Bursa'da kar yağana kadar toplanıyor. Bursa'nın Orhaneli ilçesindeki çiftçiler tarafından da oldukça yoğun ilgi gören yediveren çileği, gösterişli olması sebebiyle özellikle pasta imalatı yapan işletmeler tarafından tercih ediliyor. Tarladan çıkan çileğin kilosu ise 7 liradan alıcı buluyor.

'SON 3 YILDIR SATIŞLARDA YÜZÜMÜZ GÜLÜYOR'

49 yıldır çiftçilik yapan Mehmet Ali Seymen, "Bu çileğin özelliği uzun süre verim almamız. Biz kar yağana kadar bu çileği toplamaya devam ediyoruz. Ağırlık olarak ürünlerimizi iç piyasaya satıyoruz. Halk arasında bilinen klasik çilek sadece mayıs ve haziran ayları arasındaki 1 aylık süreçte olur ama yediveren çileği meyve vermeye devam ediyor. Ürünlerimizi satışımızda bir sıkıntımız yok. Topladığımız ürünleri pastanelere ve semt pazarlarındaki satıcılara veriyoruz. Son 3 yıldır yediveren çileği yüzümüzü güldürüyor" dedi.

Kaynak: DHA