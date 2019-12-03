Haberler » Güncel » YEE Başkanı Şeref Ateş, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Haber

YEE Başkanı Şeref Ateş, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, üç kategoride birer fotoğraf için oy kullandı.

03.12.2019 17:48 | Son Güncelleme: 03.12.2019 17:48YEE Başkanı Şeref Ateş, AA'nın
Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, üç kategoride birer fotoğraf için oy kullandı.
Ateş, AA foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları tek tek inceledi.
Yurt dışında, özellikle kültürel diplomasi alanında faaliyetler düzenleyen enstitünün, AA'dan da çoğu zaman istifade ettiğini belirten Ateş, "Özellikle doğru algı, doğru habercilik konusunda AA'nın ve Türk insanına olağanüstü katkısı var. Birçok yerde bunu görmek mümkün. Dolayısıyla en güzel ve gerçekçi kareleri seçmesi açısından AA'yı ve bütün ekibini kutluyorum. Dünyanın her tarafında oldukça başarılı çalışmalar yürütüyor AA. İnşallah uzun yıllar bu şekilde devam eder." dedi.
"Haber" kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü" başlıklı fotoğrafını seçen Ateş, "Çok anlamlı bir fotoğraf. Ne yazık ki çağımızda asker olmadan olmuyor. Askerin farklı bir görevi var. Özellikle çocukları korumak, güvenliği temin etmek ve yeniden kız çocuğunun gözünde beliren o umudu ve sevgiyi yansıtması açısından çok kıymetli bir fotoğraf olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.
Prof. Dr. Şeref Ateş "Yaşam" kategorisinde ise Erdal Türkoğlu'nun "Yapraklar arasında" adlı fotoğrafını beğenerek, "Türkiye'nin her bölgesi ayrı güzel. Hatay Kırıkhan ilçesindeki bu görüntü olağanüstü, romantik." ifadelerini kullandı.
"Spor" kategorisinde ise İsa Terli'nin "41. İstanbul Maratonu" sırasında çektiği ve "Kıtaları birleştiren maraton" başlıklı fotoğrafını seçen Ateş, fotoğrafı özellikle perspektif bakımından çok beğendiğini dile getirdi.

Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

20:08 Trump: "ABD, İran'daki protestocuları destekliyor" - Haber
20:07 İstanbul türkiye'nin ilk engelli belediye başkanı farkındalık için yüzdü - Haber
20:06 Belarus Cumhurbaşkanı: "Sırbistan'ın AB üyeliğine saygı duyuyoruz, ancak çok umutlanmayın" - Haber
20:02 36 yaşındaki adam mide kanserine yenik düştü - Haber
20:01 Meteorolojiden kar yağışı uyarısı - Haber
19:37 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye konulu Dörtlü Zirve sonrası açıklama: Zirve gayet iyi geçti - Haber
19:01 İntihar için çatıya çıktı, meraklılar o anları kameraya kaydetti - Haber
18:33 Trump, bir kez daha S-400 konusunda Türkiye'ye destek verdi - Haber
18:03 Son dakika: Macron ve Trump'ın açıklamalarıyla altın ve dolar yükseldi - Haber
18:02 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Büyükelçiler toplantısında Avrupa Birliği'ni eleştirdi: Bir insan ömrü kadar vakit harcadık - Haber
14:35 Hollanda'da sosyal medyadan tanıştıkları kızlara cinsel istismarda bulunan 8 kişi gözaltına alındı - Haberler
13:04 DİSK'in asgari ücret talebi net 3 bin 200 TL - Haberler
11:51 1 kilo et karşılığında eşinin akrabasına kaçan genç kadın "Çocuklarımı görmeme gerek yok" sözüyle tepki çekti - Haberler
11:20 Eğlence mekanında kadın garson kavgası: 1 yaralı - Haberler
11:03 Ayakta durmakta güçlük çeken Hollandalı turisti, erkek arkadaşı yol kenarında bırakıp kaçtı - Haberler
3.12.2019 20:16:52