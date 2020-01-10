Haberler » Güncel » YEE'nin 'Uzaktan Türkçe Öğretimi' portalında hedef 1 milyon kullanıcı - Haber

YEE'nin "Uzaktan Türkçe Öğretimi" portalında hedef 1 milyon kullanıcı

Türkçe öğrenmek isteyenler için zaman ve mekan problemini ortadan kaldırmak amacıyla 2017'de "Türkçe Öğretim Portalı"nı hayata geçiren Yunus Emre Enstitüsü (YEE), 194 ülkeden meraklılara Türkçe öğretiyor.

10.01.2020 12:00 | Son Güncelleme: 10.01.2020 12:00YEE'nin
Türkçe öğrenmek isteyenler için zaman ve mekan problemini ortadan kaldırmak amacıyla 2017'de "Türkçe Öğretim Portalı"nı hayata geçiren Yunus Emre Enstitüsü (YEE), 194 ülkeden meraklılara Türkçe öğretiyor.
Türkçe, İngilizce, Arapça ve Rusça olmak üzere 4 dilde arayüzü bulunan portalda, Avrupa Dil Portfolyosu kriterlerine uygun olarak A1, A2, B1, B2 ve C1 dil seviyeleri yer alıyor.
"Önemli bir başarı ama tabii ki bunu yeterli görmüyoruz"
YEE Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mesafelerin öneminin ortadan kalktığı bir çağda teknolojik ürünler ve gelişmelerin hayatın farklı alanlarına etki ettiğini söyledi.
Teknolojinin, zaman ve mekandan bağımsız olarak dil öğrenilmesi konusunda önemli bir etkisi olduğunu belirten Ateş, "Bu gerçeklikten hareketle Yunus Emre Enstitüsü olarak Türkçe Öğretim Portalı'nı ücretsiz olarak kullanıma açtık. Portal üzerinden Türkçe öğrenenlerin profiline bakacak olursak en fazla ilginin Mısır'dan olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu ülkeyi sırasıyla Suriye, Suudi Arabistan, Cezayir ve Ürdün izlemekte. Üç yıllık süre zarfında farklı ülkelerden 320 bin kişiye ulaşmak bizim için önemli bir başarı tabii ki ama bunu yeterli görmüyoruz. Portalı sürekli geliştirerek 2023 yılında bir milyon kullanıcıya ulaşmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.
Öğrenciler portalda okuma, dinleme, yazma, konuşma, video, dilbilgisi, değerlendirme, oyun gibi etkinliklerle eğlenerek Türkçe öğreniyor.
Kelime öğretim modülü, puan ve rütbe kazanma sistemine eklenen anlık sosyal medya paylaşımı özellikleri de bulunan portalda, öğrencilerin dünyadaki diğer kullanıcıların ilerleme durumlarını görmeleri ve aralarında tatlı bir rekabet oluşması amaçlanıyor.
"turkce.yee.org.tr" veya "www.learnturkish.com" adreslerinden ulaşılabilen portalın yakın zamanda cep telefonu uygulamasının da yayınlanması planlanıyor.

Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:01  Bartın Irmağı'ndan akan çamurlu su, denizin rengini değiştirdi - Haber
13:00  Yozgat sedanur davasında 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet ve 39 yıl hapis - Haber
13:00  Diyarbakır bir aile daha, terör örgütünden kurtarılan evladına kavuştu-3 - Haber
13:00  İstanbul'da 17 bin 743 araca makas cezası... - Haber
12:56  (Özel) Kilyos'ta 3 kişinin kurtarıldığı o anlar kamerada - Haber
12:29  TİGAD, 11 kategoride basın kuruluşlarına ödülleri takdim etti - Haber
10:36  "Birader öğretmen misin" sözleriyle gündem olan Vali, öğrencilerle kar topu oynadı - Haber
10:29  Son dakika: İstanbul'da bir okulun alt katında bulunan dükkanda yangın paniği - Haber
10:20  Drift yapan 5 sürücüye 30 bin 705 lira ceza kesildi - Haber
08:22  Son dakika: Rumelifeneri açıklarında balıkçı teknesi battı: 3 balıkçı aranıyor - Haber
10.01.2020 13:02:41