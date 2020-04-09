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YEE, Türk ve Kosovalı sağlık çalışanları için internetten konser düzenledi

Yunus Emre Enstitüsü (YEE), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle riskli ortamlarda toplum sağlığı için görev yapan Türk ve Kosovalı sağlık çalışanlarına saygı amacıyla internet üzerinden canlı konser verdi.

09.04.2020 20:48 | Son Güncelleme: 09.04.2020 20:48
YEE, Türk ve Kosovalı sağlık çalışanları için internetten konser düzenledi
Yunus Emre Enstitüsü (YEE), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle riskli ortamlarda toplum sağlığı için görev yapan Türk ve Kosovalı sağlık çalışanlarına saygı amacıyla internet üzerinden canlı konser verdi.
YEE'nin Kosovalı sanatçılarla Türkçe ve Arnavutça hazırladığı konserde, büyük çoğunluğu Kosova Türk toplumundan 26 sanatçı yer aldı.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye 'nin Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar ve YEE Başkanı Şeref Ateş de konsere canlı yayın üzerinden katıldı.
Bakan Ersoy, yaptığı konuşmada, dünyanın Kovid-19'a karşı topyekun mücadele verdiğini belirterek, doktorlar ve hemşirelerin salgına karşı her geçen gün verdikleri mücadeleyle destan yazdıklarını söyledi.
Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanlarına başsağlığı dileyen Ersoy, şu ifadeleri kullandı:
"Onların her biri, insani değerlerin yüceltildiği bu yolda bizlerin rehberleri olmaya devam edecektir. Tedavisi süren sağlık personelimize de acil şifalar diliyorum. İçinden geçtiğimiz böylesi istisnai bir dönemde yürüttüğü titiz ve hassas çalışmalarıyla, şeffaf bilgi paylaşımıyla halkımızın büyük takdirini kazanan Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'ya şahsım ve milletim adına şükranlarımı iletmek istiyorum."
Ersoy, Kovid-19'la mücadelenin bir ülkenin değil, herkesin ortak mücadelesi olduğuna dikkati çekerek, salgınla mücadelede tedbirler almaya ve kararlılıkla uygulamaya devam edileceğinin altını çizdi.
Programı düzenleyen YEE yetkililerini tebrik eden Ersoy, konsere katılan Kosovalı sanatçılara da teşekkürlerini iletti.
"YEE, 10 yıldır bilim ve kültür üretiyor"
YEE Başkanı Ateş, konserin dünyanın dört bir yanında Kovid-19'dan etkilenenlerin tedavisi için çalışan sağlık görevlilerine saygı amacıyla düzenlendiğini belirtti.
İnsanlığın şu anda Kovid-19 gibi büyük bir sorunla karşı karşıya olduğunun altını çizen Ateş, "İnsanı yaşatmanın ne kadar önemli olduğunu, uluslararası ilişkilerde rekabet ve güç savaşlarının ne kadar anlamsız olduğunu bugün yeniden anlıyoruz." ifadesini kullandı.
Ateş, YEE'nin insanlığın iki önemli hazinesi bilim ve kültür alanında çalışmalar yaptığına değinerek, şunları söyledi:
"10 yıl önce Cumhurbaşkanımızın (Recep Tayyip Erdoğan) iradesiyle kurulan bu enstitü, dünyanın her tarafında Türkiye'nin dünyaya bakış açısını, insani değerlerini yaygınlaştırmak ve insani bağlar kurmak amacıyla bilim ve kültür üreterek, bunları paylaşarak faaliyetlerini sürdürüyor. Bu akşam da özellikle dünyanın her tarafında insanı yaşatmak için çalışan, devleti de ayakta tutmak için bu kriz dönemlerinde insanları organize eden bütün çalışanları saygıyla selamlıyorum."
Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar da Kosova'daki soydaşlarla gurur duyduğunu belirterek, konseri düzenleyen sanatçılara teşekkürlerini iletti.

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye, Güncel
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