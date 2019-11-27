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YEG Başkanlığına Özdemir seçildi

Havza Yerel Eylem Grubu (YEG) Derneği ilk genel kurulunu gerçekleştirdi.

27.11.2019 15:55 | Son Güncelleme: 27.11.2019 16:00YEG Başkanlığına Özdemir seçildi
Yerel Eylem Grubu (YEG) Derneği ilk genel kurulunu gerçekleştirdi. Derneğin Başkanlığına Kurucu Başkan Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir seçildi.

Havza Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirilen Havza YEG Derneği ilk genel kurulunun açılışında konuşan Havza Belediye Başkanı ve Derneğin Kurucu Başkanı Sebahattin Özdemir derneğin "Yerel Kalkınma Stratejilerinin Uygulanması-LEADER Yaklaşımı" tedbiri kapsamında kurulduğunu belirterek, "Yerel Eylem Grubu Derneği, kaymakamlık, belediye ve ilgili diğer kamu kurumları ile birlikte, girişimciler, çiftçiler, kooperatifler, birlikler, sivil toplum kuruluşlarından oluşturulan kamu-özel ortaklığı işbirliğiyle yerelin kaynaklarını, güçlü ve zayıf yönlerini, değerlerini, potansiyelini sahada gerçekleştireceğimiz AR-GE çalışmaları ile belirleyecek, bu doğrultuda yöreye uygun strateji planları geliştireceğiz. Bu stratejik plan içeriğinde, ilçemizin tarım, turizm, kültürel miras, hizmetler sektörü ve sosyal konular gibi kırsal yaşamın bütün bileşenlerini birbirine bağlayarak yerel ekonomiyi geliştirmek ve iş imkanlarını arttırmak için projeler geliştireceğiz. Havzamızın yerelde kalkınması ve hak ettiği değere ulaşması için var gücümüzle çalışacağız. Genel kurulumuz hayırlı olsun" dedi.

25 üyenin katıldığı genel kurulda oyların tamamını alan Derneğin Başkanlığına Kurucu Başkan Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir seçildi.

Derneğin yönetim kurulu ise Kadir Kayan, Uğur Yıldırım, Coşkun Genç, Seyit Ahmet Dikmen, Seda Gün, Mevlüde Akça'dan oluştu.

Genel kurula kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve üyeler katıldı. - SAMSUN

Sebahattin Özdemir, Havza, Güncel

Kaynak: İHA

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