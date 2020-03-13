Yeğenini öldüren amca cezaevine gönderildi
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde tartıştığı yeğenini silahla vurarak öldüren amca, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
13.03.2020 15:21 | Son Güncelleme: 13.03.2020 15:21
Şanlıurfa 'nın Suruç ilçesinde tartıştığı yeğenini silahla vurarak öldüren amca, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 8 Mart'ta yaşanan olayda, daha önce aralarında husumet olan amca Halil Y., tartıştığı yeğeni Abdullah Y.'yi (18) silahla vurarak öldürdü. Yaşanan olaydan sonra kayıplara karışan Halil Y., jandarma tarafından yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen amca Halil Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ŞANLIURFA
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 8 Mart'ta yaşanan olayda, daha önce aralarında husumet olan amca Halil Y., tartıştığı yeğeni Abdullah Y.'yi (18) silahla vurarak öldürdü. Yaşanan olaydan sonra kayıplara karışan Halil Y., jandarma tarafından yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen amca Halil Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ŞANLIURFA
Kaynak: İHA
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