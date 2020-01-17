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Yeğenini öldüren amca tutuklandı

ORDU'nun Perşembe ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada yeğeni Murat Bektaş'ı (33), av tüfeğiyle öldüren Mahmut Bektaş (55), tutuklandı.

17.01.2020 16:26 | Son Güncelleme: 17.01.2020 16:26Yeğenini öldüren amca tutuklandı

ORDU'nun Perşembe ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada yeğeni Murat Bektaş'ı (33), av tüfeğiyle öldüren Mahmut Bektaş (55), tutuklandı.

Olay, dün akşam ilçeye bağlı Çamarası Mahallesi Kurtoğlu Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan Mahmut Bektaş ve yeğeni Murat Bektaş, tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mahmut Bektaş, av tüfeğiyle yeğenine ateş etti. Bektaş, kanlar içinde kalırken, amca Mahmut Bektaş, Muhtar Kamil Şanlı'yı arayarak, cinayet işlediğini söyledi. İhbar üzerine, adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Murat Bektaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yeğen Bektaş'ın cenazesi, otopsi için Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, amca gözaltına alındı.İlçe Jandarma Karakolu'ndaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen amca Mahmut Bektaş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Mahmut Bektaş, Ordu, Güncel

Kaynak: DHA

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