Yeğenini öldüren sanığa müebbet hapis cezası

Bursa
'da yeğenini 7 aylık bebeğinin yanında bıçaklayarak öldürdükten sonra altınlarını gasbettiği için müebbet hapse mahkum edilen Suriyeli sanık, yeniden yapılan yargılama sonucu aynı cezaya çarptırıldı.
Bursa 12. Ağır Ceza Mahkemesince, 11 Ekim 2018'de müebbet hapis cezası verilen ancak daha sonra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatlarının davada bulunmaması nedeniyle istinaf mahkemesi tarafından kararın bozulmasının ardından yeniden yapılan duruşmaya, tutuklu sanık Bakrı Ashaelim ile öldürülen kadının yakınları ve taraf avukatları katıldı.
Duruşmada önceki savunmasını tekrarlayan Ashaelim, "Polis
beni gözaltına aldıktan sonra olayı anlattı. Sonra yeğenimi öldürdüğümü hatırladım. Şeytana uydum. Yeğenimi öldürdüğüm için çok pişmanım." dedi.
Kararı açıklayan mahkeme heyeti, kasten öldürme ve gasp suçlarından yargılanan sanığı müebbet hapis cezasına çarptırdı.
Olay
Bursa'da, 19 Haziran 2018'de, Değirmenlikızık Mahallesi'nde yaşayan Dima Ashaelim'den bir süredir haber alamayan ağabeyi Valid Ashaelim, kız kardeşinin durumunu kontrol etmek için evine gitmişti. Ağabey, eve girdiğinde kardeşinin bıçaklandığını, 7 aylık yeğeninin de ona sarıldığını görmüştü.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekipleri, kadının yaşamını yitirdiğini belirlemişti.
Cinayetten bir gün sonra gözaltına alınan maktulün amcası Bakrı Ashaelim, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.
Kaynak: AABursa
, Güncel