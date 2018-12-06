Yeğenini Öldüren Zanlı Tutuklandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde ekmek fırınında silahla yeğenini öldüren, ağabeyini yaralayan zanlı tutuklandı. Turan Mahallesi'ndeki ekmek fırınında yeğeni Yılmaz Ç'yi (39) öldüren, ağabeyi İsmail Ç'yi yaralayan Mustafa Ç'nin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, "kasten adam öldürmek" suçundan tutuklandı.
Olay Manisa'nın Turgutlu ilçesinde dün, İsmail Ç'ye ait ekmek fırınında Mustafa Ç. ile ağabeyi İsmail Ç. arasında ortaklık yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüşmüştü. Kavgada, yeğeni Yılmaz Ç'yi tüfekle öldüren, ağabeyini yaralayan Mustafa Ç, polis ekiplerince yakalanmıştı.
Turgutlu,Manisa
06 Aralık 2018 Perşembe 20:05