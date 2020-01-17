Haberler » 3. Sayfa » Yeğenini vuran amca tutuklandı - Haberler

Yeğenini vuran amca tutuklandı

Ordu'nun Perşembe ilçesinde yeğenini av tüfeği ile vurarak öldüren amca, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

17.01.2020 16:14 | Son Güncelleme: 17.01.2020 16:19Yeğenini vuran amca tutuklandı
'nun ilçesinde yeğenini av tüfeği ile vurarak öldüren amca, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Perşembe ilçesi Çamarası Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Mahmut B. (55) ile yeğeni Murat B. (33) arasında arazi meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi sonucu amca Mahmut B. yeğenini tüfekle vurarak öldürdü. Olayın ardından mahalle muhtarı Kamil Şanlı'yı arayan amca Mahmut B., cinayet işlediğini söyleyerek, jandarma ekiplerine verilmesini istedi. Mahmut B. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Karakoldaki işlemleri tamamlanan Mahmut B., Perşembe ilçesinde çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ORDU

Perşembe, Ordu, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

17.01.2020 20:53:48