17 yaşındaki genç, amcasını böyle öldürdü! Kan donduran olay kamerada

Kars 'ın Kağızman ilçesinde, 17 yaşındaki A.D.'nin devlet hastanesinde kantin işleten amcası Mehmet Demir'i (43) arkadan yaklaşarak kafasından tabancayla vurduğu anın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kağızman Devlet Hastanesi kantininde, geçen pazartesi sabahı yaşanan olayda, A.D. aralarında husumet bulunan amcası Mehmet Demir'in işlettiği kantine geldi. Arkadan yaklaştığı amcasını elindeki tabancayı başına ateşleyerek, öldürdü. Elinde silahıyla bekleyip, kanlar içindeki amcasına kimseyi yaklaştırmayan yeğen, polis tarafından gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

GÖRÜNTÜLER ŞOKE ETTİ

Kağızman Devlet Hastanesi kantininde yaşanan cinayetin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde A.D., kantin kapısının arkasına gizlenerek, amcasının gelmesini bekliyor. Amca Demir içeri girdiğinde de arkadan yaklaşarak, kafasına ateş ediyor. Mehmet Demir, yere yığıldıktan sonra da yeğen tabancasını ateşlemeye devam ediyor. Amcasının yüzünü çevirmek isteyen A.D., kurşun sıkmayı sürdürüyor. Hastane içerisinde elinde silahla dolanan A.D., kendisine ve amcasına kimseyi yaklaştırmıyor.