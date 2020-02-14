Haberler » 3. Sayfa » 17 yaşındaki genç, amcasını böyle öldürdü! Kan donduran olay kamerada - Haberler

17 yaşındaki genç, amcasını böyle öldürdü! Kan donduran olay kamerada

Kars'ta 17 yaşındaki gencin, devlet hastanesinde kantin işleten amcasını vurduğu anın görüntüleri ortaya çıktı.

14.02.2020 12:19 | Son Güncelleme: 14.02.2020 12:43

'ın ilçesinde, 17 yaşındaki A.D.'nin devlet hastanesinde kantin işleten amcası Mehmet Demir'i (43) arkadan yaklaşarak kafasından tabancayla vurduğu anın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kağızman Devlet Hastanesi kantininde, geçen pazartesi sabahı yaşanan olayda, A.D. aralarında husumet bulunan amcası Mehmet Demir'in işlettiği kantine geldi. Arkadan yaklaştığı amcasını elindeki tabancayı başına ateşleyerek, öldürdü. Elinde silahıyla bekleyip, kanlar içindeki amcasına kimseyi yaklaştırmayan yeğen, polis tarafından gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

GÖRÜNTÜLER ŞOKE ETTİ

Kağızman Devlet Hastanesi kantininde yaşanan cinayetin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde A.D., kantin kapısının arkasına gizlenerek, amcasının gelmesini bekliyor. Amca Demir içeri girdiğinde de arkadan yaklaşarak, kafasına ateş ediyor. Mehmet Demir, yere yığıldıktan sonra da yeğen tabancasını ateşlemeye devam ediyor. Amcasının yüzünü çevirmek isteyen A.D., kurşun sıkmayı sürdürüyor. Hastane içerisinde elinde silahla dolanan A.D., kendisine ve amcasına kimseyi yaklaştırmıyor.

17 yaşındaki genç, amcasını böyle öldürdü! Kan donduran olay kamerada

Mehmet Demir, Kağızman, Kars, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: DHA


HABER YORUMLARI (25)
ALOOOO:yazdıklarımızı paylaş bence yönetici sendemi kalleşsinnnnnn
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
YORUM:ÇOCUKMUŞ GEÇECEKSİNİZ BUNLARI, KISTASA KISTAS OLACAK DİREK İDAM
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
VAHDETTİN BAYRAM:azmettirene de aynı cezayı vermeli. . . idam ve kısas şart.
Yayından Kaldır
3 0
Cevap yaz
DOLDURUŞ:çocuğu çok sağlam doldurmuşlar! normal bir adam kesinlikle yapamaz!
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
BRO:O nasıl hastane yav polis güvenlik yok mu?
Yayından Kaldır
18 2
Cevap yaz
NE ALAKA:Polis, güvenlik ne yapsın arkadaş hastane girişinde giren çıkanlara üst araması mı yapsınlar?
Yayından Kaldır
0 0
NURİ ALCO:Idam istiyoruz! Can a can, nokta!
Yayından Kaldır
44 4
Cevap yaz
ALÇI:gazozuna bak sen
Yayından Kaldır
6 6
OGUZ:bence azmettiren var yaş da küçük
Yayından Kaldır
30 1
Cevap yaz
MALSAVAR:baya zekisin
Yayından Kaldır
0 0
Tüm 25 yorumu okumak için tıklayın
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

14:23  Kakofoni nasıl yazılır? TDK'ya göre kakafoni mi, kakofoni mi?
14:14  2020 ABD Başkanlık Seçimleri ne zaman? Amerika seçimlerinde başkan adayları kimler?
11:16  Aşıklar Şehri filmi konusu nedir? Aşıklar Şehri oyuncuları ve Aşıklar Şehri özeti!
11:16  Gizli Dosya filmi konusu nedir? Gizli Dosya oyuncuları ve Gizli Dosya özeti!
10:31  TUS ve STS Tıp sınav giriş belgeleri yayımlandı! TUS sınav yerleri 2020 - STS Tıp sınavı 2020
14.02.2020 14:42:57