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Yeğeninin cip ile çarptığı yaşlı kadın öldü

Yeğeninin cip ile çarptığı yaşlı kadın öldüGAZİANTEP - Gaziantep'te yeğeninin cip ile çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti.

26.09.2019 13:11
Yeğeninin cip ile çarptığı yaşlı kadın öldü
GAZİANTEP - Gaziantep'te yeğeninin cip ile çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti.
Kaza, Nizip ilçesi Namık Kemal Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, 87 yaşındaki Döne Aslan'a Çakır Sokak'taki evinin önünden yolun karşısına geçerken yaşlı kadının yeğeni Müslüm T. idaresindeki plakası öğrenilemeyen cip çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Aslan, ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla sevk edilen ambulansla Nizip Devlet Hastanesi'ne götürülen Aslan, buradaki ilk müdahalenin ardından Gaziantep'teki özel hastaneye sevk edildi. Hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayan Aslan hayatını kaybetti. Yaşlı kadının cesedi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Yeğeninin cip ile çarptığı yaşlı kadın öldü

Gaziantep, Nizip, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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