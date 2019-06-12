Yeğeninin nişan töreninde katliam yapacakmış

Kaynak: İHA

İzmir'de aynı binada bir alt katta oturan ağabeyi Harun Güler'i (39) üst kattaki balkondan ateş ettiği av tüfeği ile öldüren ve uzun yıllardır psikolojik rahatsızlığı olduğu öğrenilen Turan Güler'in (37), bir hafta sonra nişanlanacak olan yeğenine, nişan töreninde katliam yapacağını kastederek "Asıl şöleni kaçırdın" dediği ifade edildi.İzmir'in Buca ilçesinde dün akşam saatlerinde aynı binada bir alt katta oturan ağabeyi Harun Güler'i (39) öldüren Turan Güler'in (37) uzun yıllardır psikolojik rahatsızlık yaşadığı öğrenildi. Ağabeyi ile aralarında herhangi bir tartışma yaşanmadığı ifade edilen Turan Güler, iddialara göre, psikolojik hastalığının da etkisiyle bir anda sinir krizine girdi. Alt katta balkonda oturan ağabeyi Harun Güler'i gören Turan Güler, evinde bulunan av tüfeğini alarak balkona koştu ve ağabeyine peş peşe ateş etti. Olayın ardından evinin kapısını kilitleyen Turan Güler, uzun uğraşlar sonucu cinayeti işlediği silahla birlikte polise teslim oldu."Asıl şöleni kaçırdın"Olayın ardından polis ekiplerine teslim olan Turan Güler, Cinayet Şube Müdürlüğüne götürülürken diğer kardeşinin bir hafta sonra nişanlanacak olan oğlu ile karşılaştı. Nişan töreninde katliam yapacağını kasteden Turan Güler'in, yeğenine "Asıl şöleni kaçırdın" dediği ifade edildi.Olayda yaşamını yitiren Harun Güler'in cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumunda yapılacak otopsinin ardından defnedilecek. - İZMİR