Yekta Kopan'dan Sıra Dışı Bir Roman: Sıradan Bir Gün

Sıradan bir günde başınıza neler gelebilir? Sıradan bir günde kahvaltı yapıp gazetenizi okuyabilir ve işinize gidebilirsiniz. Çalışırken biraz içiniz geçebilir mesela. Bir kahve içip toparlanabilirsiniz. Sıradan bir günde sevdiklerinizle görüşür, evinize market alışverişi yapabilirsiniz. Sıradan bir günde bir cinayete tanıklık edebilir ve hayatınızın sonsuz yolculuğuna çıkabilirsiniz. Sıradan bir gün size bazen kişisel gelişim kitaplarında yazanlardan fazlasını öğretir. Sıradan bir gün hayatınızın en sıra dışı gününe dönüşebilir.

Yekta Kopan'ın yeni romanı Sıradan Bir Gün'debaşkarakter Armağan Gündoğdu, kimliğini gizleyerek kişisel gelişim kitapları yazar ve geniş bir okur kitlesi edinir. Gelgelelim sıradan bir gün başına gelenler onu derinden sarsacak, hayatını baştan sona sorgulamasına neden olacaktır.

Yekta Kopan bu oyunbaz ama bir o kadar da ciddi romanda başarı uğruna edindiğimiz kimlikler ile gerçek benliğimiz arasındaki uçurumu sorguluyor.