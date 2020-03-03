YEKÜV'den kitap ışığı

Üniversiteli gençlere yaptığı karşılıksız eğitim bursu desteğiyle uzun yıllardır eğitim alanında önemli çalışmalar yapan YEKÜV (21. Yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfı) 81 ilde ortaokul öğrencilerine yönelik edebiyat klasiklerinden oluşacak kütüphaneler kurmak üzere harekete geçti. İlk kütüphanelerin açılışında İstanbul 'daki öğrencilerle bir araya gelen YEKÜV yönetim kurulu kütüphanelere destek olmak isteyenlerden Milli Eğitim Bakanlığı onaylı, Türk ve dünya klasiklerinden oluşacak kitap bağışlarını bekliyor.

YEKÜV yeni hayata geçirdiği ve "Öğreten Mekanlar" sloganı ile duyurduğu projesinde, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Türk ve dünya edebiyatından yüz eser ile 81 ilde ortaokul öğrencilerine kütüphaneler kurmayı hedefliyor. Vakfın 2002 yılında inşa ederek MEB'e armağan ettiği İstanbul Ayazağa'daki bin yedi yüz elli öğrencisi olan YEKÜV Nilüfer Gökay Ortaokulu'nda vakfın yaptırdığı ve MEB'e armağan ettiği ilk kütüphaneleri öğrencilere ve öğretmenlere teslim için bir teslim töreni yapıldı. Törende Okul Müdürü Mehmet Erkan ve öğrenciler vakıf yönetimini çiçeklerle karşılayıp teşekkür plaketi verdiler.

Öğrencilerin kitap sevgisi üzerine şiirler okuduğu törende YEKÜV Başkanı H. Işın Özdemir ve Onursal Başkan Gülbin Sözen birer konuşma yaptılar. YEKÜV Başkanı H. Işın Özdemir "Vakfımızdan eğitim bursu alan üniversiteli çocuklarımız geldikleri illerde kütüphaneler kurmak istediklerini söylediler. Vakıf yönetim kurulu olarak bizde onların hayallerini gerçekleştirmek üzere harekete geçtik. Bağışçılarımızın da destekleri ile 81 ildeki ortaokul sınıflarına MEB onaylı Türk ve dünya klasiklerinden oluşan kitaplarla bu kütüphaneleri kuracağız. Kütüphanelerde kitap ışığı olmak isteyen bağışçılarımızın destekleri bizim için çok önemli" dedi. Törene YEKÜV başkan yardımcısı Tülay Erkan, yönetim kurulu üyesi Nazlı Alibegati Abanoz'un yanı sıra Sarıyer İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Abidin Merdan ile Erkan Ziya Sancar'da katıldılar.