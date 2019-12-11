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Yeliz Gül Ege'den AKTOB Genel Kurulu daveti

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkan Adayı Yeliz Gül Ege, seçim çalışmalarına devam ediyor.

11.12.2019 11:51 | Son Güncelleme: 11.12.2019 11:56Yeliz Gül Ege'den AKTOB Genel Kurulu daveti
Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkan Adayı Yeliz Gül , seçim çalışmalarına devam ediyor. Yeliz Gül Ege, "Bu kurumun geleceği için Kaş'tan 'ya tüm üyelerimizi, 14 Aralık Cumartesi günü saat 10.00'da gerçekleşecek seçimli genel kurula davet ediyorum" dedi.

Akdeniz Turistik Otelciler Birliği (AKTOB) Genel kurulu, 14 Aralık'ta gerçekleştirilecek. Yeni yönetim organlarının belirleneceği seçimli genel kurula başkan adayı olan Tanıtım Vakfı (ATAV) Başkanı Yeliz Gül Ege, uzun süredir bir araya gelinmeyen AKTOB üyeleri ile bir araya geldiğini ifade etti. Gül Ege, "Bu kurumun geleceği için Kaş'tan Alanya'ya tüm üyelerimizi, 14 Aralık Cumartesi günü saat 10.00'da gerçekleşecek seçimli genel kurula davet ediyorum. Değişim gerekli ve kaçınılmaz. Bu demokratik yarışta Antalya çok güzel bir seçimin örneğini yaşayacak. Küçük, orta ve büyük işletmelerin katılımcı anlayışıyla yönetim kurulu oluşturulacak. Bir dönem için adayım, bir sonraki seçimde koltuğu başka bir arkadaşa devredeceğim" diye konuştu.

AKTOB Başkan Adayı Ege, Antalya'da en çok ziyaret edilen turizm noktalarından biri Kaleiçi'nin ilk kez AKTOB Yönetim Kurulu'nda temsil edileceğini dile getirdi. Gül Ege, şöyle devam etti:

"Bu kurum sadece belirli insanların gidip geldiği bir yer olmaktan çıkacak. Her yıl AKTOB tarafından düzenlenen Uluslararası Resort Kongresi'nde, kentimizin 12 ay turizm yapabilmesi için; dağlarına, antik değerlerine ve kültürüne önem veren ve bunları anlatan konular ele alınacak. Antalya'yı çevreye duyarlı ve layıkıyla turizm yapan bir kent olarak anlatacağız. Genç ve aynı zamanda tecrübeli yönetim kurulumuz bunun için çalışacak. Tek başkan değil, katılımcı yönetim ile geliyoruz. AKTOB bu seçimle dinamizm kazanacak" - ANTALYA

Antalya, Alanya, Ege, Güncel

Kaynak: İHA

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