Güzel oyuncu Yeliz Kuvancı Tutunamayanlar ile ekranlara dönüyor

Yeliz Kuvancı, yılın en iddialı dizilerinden ' Tutunamayanlar'da, Tarık rolünü canlandıran ünlü oyuncu Doğu Demirkol'un ablası Ayşe karakteriyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

ÇOCUK BAKICILIĞI YAPACAK

Yönetmen koltuğunda Osman Nail Doğan ve Murad Zaloğlu'nun oturduğu, 'Tutunamayanlar' dizisi ile ekrana gelecek olan Yeliz Kuvancı, psikoloji mezunu olan fakat çocuk bakıcılığı yapmak zorunda kalan komedi yüklü bir karakterle TRT 1 ekranında olacak.

TUTUNAMAYANLAR'IN KADROSUNDA KİMLER VAR?

60 dakika olarak seyirciye ulaşacak dizide Doğu Demirkol ve Ece Çeşmioğlu'nun başrollerini paylaştığı dizide, usta oyuncu Zafer Algöz'ün yanı sıra Şinasi Yurtsever, Asuman Dabak, Bora Akkaş, Hande Katipoğlu, Barış Yıldız, Yeliz Kuvancı, Bülent Çolak gibi isimler yer alıyor.

YELİZ KUVANCI KİMDİR?

Yeliz Kuvancı, 28 Şubat 1984 Ankara doğumludur ve Ankara'da büyümüştür. Çocukluğunda oyunculuk ile ilgili herhangi bir planı olmayan Kuvancı, babasının teşvikiyle tiyatro eğitimi veren bir eğitim kurumuna gitti. Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü mezun oldu.

Çıkışını 2010'da, Öyle Bir Geçer Zaman ki'de canlandırdığı İnci adındaki müzik öğretmeni karakteriyle yaptı. Bir sezon oynadıktan sonra rolü bitince 2011-2012 sezonunda Seni Bana Yazmışlar adlı komedi dizisinde yer aldı. Başrollerini Cemal Hünal, Ali İl ve Dilşad Çelebi ile paylaşan Kuvancı, Zeynep karakterini canlandırdı.