Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Yeliz Tek'ten yeni klip

ARABESK ve pop şarkıları yorumlamasıyla hayran kitlesini artıran Yeliz Tek, Sezen Aksu'nun 'Güllerim Soldu' şarkısını seslendirip, video klip çekti.

12.04.2020 11:42 | Son Güncelleme: 12.04.2020 11:43
Yeliz Tek'ten yeni klip

ARABESK ve pop şarkıları yorumlamasıyla hayran kitlesini artıran Yeliz Tek, Sezen Aksu'nun 'Güllerim Soldu' şarkısını seslendirip, video klip çekti.

Güçlü sesi ve yorumuyla adından söz ettiren Yeliz Tek, Sezen Aksu'nun unutulmaz eseri 'Güllerim Soldu' şarkısını, aranjör Okan Akı'nın güncel sounduyla tekrar seslendirdi. Fotoğraf sanatçısı ve yönetmen Oktay Bingöl tarafından beş kamera ve 10 kişilik ekiple çekilen klip, tüm dijital platformlarda yerini aldı.

Sezen Aksu'nun 'Güllerim Soldu' gibi muhteşem bir eserini seslendirmekten onur ve heyecan duyduğunu vurgulayan Yeliz Tek, "Bu heyecanı koruyup güzel ve kaliteli projelere imza atmak ve kalıcı olabilmek ilk hedefim. Müzik benim vazgeçilmezim" dedi. Müziğin günümüzde ticari olarak sunulduğunu, bu nedenle herkesin eskilerdeki o içtenliği, samimiyeti aradığını aktaran Tek, "Eski şarkıları sahnede yorumladığımda ayrı keyif alıyorum. 'Güllerim Soldu', daha çok yeni. Sonrasında elbette yeni projelerimiz olacak. Hatta şimdiden çalışmalara başladım bile" diye konuştu.

Koronavirüs salgını dolayısıyla herkesin mümkün olduğunca kendisini izole etmesi gerektiğini aktaran Tek, "İnanıyorum ki bu zor zamanları hep birlikte atlatacağız. Sadece biraz sabır ve dikkat" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Sezen Aksu, Magazin
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Yorumlar

Magazin Manşet

Haberler

Muhabirin sorduğu soruya sinirlenen Ozan Güven: Bana ne lan Cem’den Magazin
Muhabirin sorduğu soruya sinirlenen Ozan Güven: Bana ne lan Cem'den
Hadise- Kaan Yıldırım aşkını, Survivor birleşme partisi ele verdi Magazin
Hadise- Kaan Yıldırım aşkını, Survivor birleşme partisi ele verdi
48 yaşındaki ünlü isim evinin çatısında verdiği pozlarla yürek hoplattı Magazin
48 yaşındaki ünlü isim evinin çatısında verdiği pozlarla yürek hoplattı
Ünlü modelin karantinada dergi için evinden verdiği poz, ortalığı yıktı Magazin
Ünlü modelin karantinada dergi için evinden verdiği poz, ortalığı yıktı
Ünlü YouTuber’ın sahanda yumurtayı bilmemesi sosyal medyayı salladı Magazin
Ünlü YouTuber'ın sahanda yumurtayı bilmemesi sosyal medyayı salladı
Ünlü oyuncu köpeğinin katilini arıyor! Kaçarken plakasını düşürmüş Magazin
Ünlü oyuncu köpeğinin katilini arıyor! Kaçarken plakasını düşürmüş
Acun, birleşme partisinden ilk kareleri paylaştı! Cemal ve Aycan damga vurdu Magazin
Acun, birleşme partisinden ilk kareleri paylaştı! Cemal ve Aycan damga vurdu
Karantinadaki Kurtlar Vadisi’nin Ömer Babası, makarnayı yemek yerine sanata çevirdi Magazin
Karantinadaki Kurtlar Vadisi'nin Ömer Babası, makarnayı yemek yerine sanata çevirdi
Haberler ›› Magazin ››Yeliz Tek'ten yeni klip - Magazin

Son Dakika Magazin Haberleri

12:32: Bilinmeyen hastalığını ilk kez açıkladı - Magazin 12:10: Tuba Büyüküstün: Engin Akyürek ile tekrar oynarım - Magazin 11:44: Son dakika: Koronavirüsü yenerek iyileşen Resmiye Nine, beyin kanamasından hayatını kaybetti - Haber 11:42: Yeliz Tek'ten yeni klip - Magazin 11:27: Ozan Güven'den muhabirin Cem Yılmaz sorusuna tepki: Bana ne lan Cem'den - Magazin 11:25: Fenomen Yasemin Aslan'dan sosyal sorumluluk örneği - Magazin 11:17: Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı - Haber