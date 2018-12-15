Yeliz Yeşilmen, 40'ıncı Doğum Gününü Kına Gecesini Andıran Partiyle Kutladı

Ünlü şarkıcı Yeliz Yeşilmen, 40'ıncı. yaşını düzenlediği parti ile kutladı. Sadece kırmızı renk giyilen parti, kına gecelerini aratmadı.

KINA GECESİNİ ARATMAYAN DOĞUM GÜNÜ

Adana'daki bir mekanda gerçekleşen kutlamaya, Yeliz Yeşilmen'in ailesinin yanı sıra yakın dostları da katıldı. Kına gecesini aratmayan partide, davetlilerin tamam kırmızı kıyafet giydiler.

HER ANINI TAKİPÇİLERİYLE PAYLAŞTI

Yeşilmen, büyük doğum günü partisinden eğlenceli kareleri de sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi. Yeşilmen, partinin ilerleyen saatlerinde organizasyon şirketinin getirdiği süslü davulu da çalmayı ihmal etmedi. İşte Yeşilmen'ın kına gecesi gibi doğum gününden kareler...