Yeliz Yeşilmen'den Özge Ulusoy'a Gönderme: Zafiyet Geçirmiş İnsanların Dönemi Değil

Ünlü şarkıcı Yeliz Yeşilmen geçtiğimiz gün görüntülendiği Akmerkez'de gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kilo soruları üzerine kilolu olmadığını iri olduğunu söyleyen Yeşilmen, "Dünyada iri kadın modası var" dedi. Şarkıcı, Özge Ulusoy'a da göndermede bulundu.

"DÜNYADA İRİ KADIN MODASI VAR"

Son zamanlarda aldığı kilolar nedeniyle eleştirilen şarkıcı "Ben kilolu değilim iri bir kadınım ve inanın geçen seneki kıyafetim üzerimdeki ne kadar bol geliyor farkında mısınız? Artık dünyada iri kadın modası var"

"BOŞUNA AÇ KALMAYIN"

"Geçenlerde gördüm Özge Ulusoy bir fotoğraf koymuş kaburgalar içine kaçmış falan, öyle zafiyet geçirmiş insanların dönemi değil halkta istemiyor, adamlarda istemiyor boşuna aç kalmayın yani" diyerek Özge Ulusoy'a göndermelerde bulundu. Özge Ulusoy'un bu yoruma ne tepki göstereceği merak konusu oldu.

SIFIR ATIK PROJESİNDE YER ALIYOR

Yeliz Yeşilmen'e yer aldığı sosyal sorumluluk projeleri de soruldu. Yeşilmen "Çevre bakanlığının başlattığı 'sıfır atık' projesine ben de katıldım. 1 Ocak'dan itibaren yürürlüğe girecek olan ambalaj poşetler artık paralı olacak ve tüketimi daha zor olacak biz de bu konuda halkımızı bilinçlendirmek adına elimizden gelen katkıyı sağlamaya çalışıyoruz" dedi.