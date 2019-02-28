28 Şubat 2019, 18:02
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Yeliz Yeşilmen, "Şeyma Subaşı'nın Kafesini Beğenmedi" Yorumlarına İsyan Etti!

Geçtiğimiz günlerde Şeyma Subaşı'nın Bebek'teki kafesini ziyaret eden ve "'Biz niye geldik bilmiyorum" diye paylaşım yapan şarkıcı ve oyuncu Yeliz Yeşilmen, 'kafeyi beğenmedi' yorumlarına ateş püskürdü.

Şeyma Subaşı'nın Bebek'teki kafesine giden ve kafede çektiği bir videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Yeliz Yeşilmen, ''Biz duramadık. Ev sahibi yok şu anda burada. Biz niye o güzelim Boğaz'ı bırakıp geldik bilemiyorum. Burada da azıcık da olsa deniz var. Havuz gibi görünüyor.'' dedi.

"KUŞBEYİNLİCE HABERLER YAPILMIŞ"

Yeşilmen'in bu yorumu 'Şeyma'nın kafesini beğenmedi' şeklinde yorumlanınca ünlü isim sosyal medyada ateş püskürdü. Yine bir video ile açıklama yapan Yeşilmen, "Bu benim 6. ya da 7. gidişim. Çok beğeniyorum. Çocuklarımla da gittim. Saçma sapan, abuk subuk, kuş beyinlice haberler yapılmış. Sizin derdiniz ne?" diyerek ateş püskürdü.

"ŞEYMA SENİ SEVİYORUM"

Yeşilmen, yayınladığı bu videoya "B12 önemli bir vitamin kullanın lütfen. Şeyma seni seviyorum mekanını da seviyorum. Ve devamlı gidiyorum." notunu düştü.

Bebek, Yeliz Yeşilmen, Şeyma Subaşı, Yenikadinda Gösterme, Magazin


YORUMLAR (7)
DERYA: İkisi de birbirinden iğrenç mahluklar, evli erkeklere kanca takmış pislikler, tabii seversiniz birbirinizi
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ES ES: şeymayı örnek alıyor kendine galiba . örneğin nafaka
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MEMLEKETİM: Allah askina ciddiyete davet ediyorum, su luzümsuzlari haber yapmayin artik.
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PÖF: Bi gidin yaa
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SIFATIBOZUK: zamanında İBOYLA. . . MEMADALİYLE. . . . kusmuk. .
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