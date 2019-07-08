08.07.2019 08:30
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Yeliz Yeşilmen'den tartışma yaratan jakuzi pozu

Yeliz Yeşilmen'in 7 yaşındaki kızıyla jakuzide verdiği poz sosyal medyaya damga vurdu. Otelin tanıtımını yapan Yeşilmen, art arda paylaşımları yaptı.

Bir dönemin sarışın güzeli olarak ekranlarda boy gösteren Yeliz Yeşilmen, Adanalı iş adamı Ali Uğur Akbaş'la evlendikten sonra Adana'ya yerleşmiş ve televizyon macerasına uzun bir ara vermişti.

KIZIYLA JAKUZİDE POZ VERDİ

Hayranları ile sosyal medyada iletişim halinde olan ve kendini ailesine adayan Yeliz Yeşilmen'den şaşırtan bir paylaşım geldi. Yeşilmen7 yaşındaki kızı ile birlikte gittikleri Fethiye tatilinden kareleri sosyal medya hesabından paylaştı. Yeşilmen'in bu pozları kısa süre içerisinde binlerce beğeni aldı. Ancak bazı takipçilerinin eleştirilerinin hedefi olmaktan da kurtulamadı.

MAKYAJ YAPTIĞI İÇİN TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Yeliz Yeşilmen, daha önce de jakuzide poz verdiği kızına makyaj yaptığı için tepki çekmişti. Yeşilmen, kendisine gelen yorumların çok acımasızca olduğunu söyleyerek sitemde bulunmuştu.

Yeliz Yeşilmen'den tartışma yaratan jakuzi pozu
Yeliz Yeşilmen, Uğur Akbaş, Magazin

YORUMLAR (10)
.: Yeliz 10numarasın. Kıskananlar çatlasın.
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NACO: Bu çocuga yazik degilmi bir sürü erkegin gözleri önüne atiyorsunuz. Cok üzücü
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KÜRŞAT: sizin jakuziniz yok diye niye kıskanıyorsunuz
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#YORUMCU: Sonradan görme olmak
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D: Şımarık kendini bşy zannediyor
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DERİN GÖLGE: SENİN SAHİBİN YOKMU BE KADIN O ÇOCUĞU KENDİN GİBİ REZİL ETME
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VATANDAŞIN BİRİ: Sahip derken ??? Kendi aklı yok mu ?
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1 0
CABBAR AĞA: BASİTLİĞİN ZİRVESİ
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14 1
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CORCİ: gayet güzel bir poz, ne var bunda. . leğende yıkananlar eleştirmesin boşuna
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SS: Tam bir amelesin. Leğen mi kaldı. Sen heralde leğen de yıkanıyorsun. Jakuzi bizde de var ama görmemişlik yapıp böyle pozlar vermiyoruz.
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