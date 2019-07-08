Yeliz Yeşilmen'den tartışma yaratan jakuzi pozu

Bir dönemin sarışın güzeli olarak ekranlarda boy gösteren Yeliz Yeşilmen, Adanalı iş adamı Ali Uğur Akbaş'la evlendikten sonra Adana'ya yerleşmiş ve televizyon macerasına uzun bir ara vermişti.

KIZIYLA JAKUZİDE POZ VERDİ

Hayranları ile sosyal medyada iletişim halinde olan ve kendini ailesine adayan Yeliz Yeşilmen'den şaşırtan bir paylaşım geldi. Yeşilmen7 yaşındaki kızı ile birlikte gittikleri Fethiye tatilinden kareleri sosyal medya hesabından paylaştı. Yeşilmen'in bu pozları kısa süre içerisinde binlerce beğeni aldı. Ancak bazı takipçilerinin eleştirilerinin hedefi olmaktan da kurtulamadı.

MAKYAJ YAPTIĞI İÇİN TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Yeliz Yeşilmen, daha önce de jakuzide poz verdiği kızına makyaj yaptığı için tepki çekmişti. Yeşilmen, kendisine gelen yorumların çok acımasızca olduğunu söyleyerek sitemde bulunmuştu.