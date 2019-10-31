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Yeliz Yeşilmen'in ilk kez metroya bindiği anlar sosyal medyada alay konusu oldu

Oyuncu ve şarkıcı Yeliz Yeşilmen, ilk kez metroya bindiği anları sosyal medya hesabından paylaştı. "Çok korkuyorum. Yeraltı kapalı ve hızlı, elim ayağım titriyor" diyen Yeşilmen, sosyal medyada hem ilginç yorumlara maruz kaldı, hem de alay konusu oldu.

31.10.2019 19:03

İlk kez metroya bindiği anları Instagram hesabının hikayeler bölümünden takipçileriyle paylaşan Yeliz Yeşilmen, sosyal medyada alay konusu oldu. Yeşilmen paylaşımında, "Çok korkuyorum. Yeraltı kapalı ve hızlı, elim ayağım titriyor" deyince sosyal medyada hem ilginç yorumlara maruz kaldı, hem de alay konusu oldu.

"ÇOK KORKUYORUM, ELİM AYAĞIM TİTRİYOR"

Adanalı iş insanı Ali Uğur Aktaş'la evliliğinden dolayı İstanbul'daki hayatından vazgeçen Yeliz Yeşilmen, önceki gün yeni şarkısı için İstanbul'a geldi. Sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan Yeşilmen'in metrodaki paylaşımı ise hem tepki topladı hem alay konusu oldu.

Instagram'ın hikayeler kısmından bindiği metronun içinden videosunu paylaşan Yeliz Yeşilmen, ilk kez metroya bindiğini belirtti. Yeşilmen, "Çok korkuyorum. Yeraltı kapalı ve hızlı, elim ayağım titriyor" deyince ise ilginç yorumlara maruz kaldı.

"GÖREN DE SAFARİYE GİTTİ FALAN SANACAK"

Yeliz Yeşilmen'in kısa sürede gündem olan paylaşımı, "Gören de balta girmemiş ormanlara, safariye falan gitti sanacak. Alt tarafı metroya bindin ne bu hareketler?" şeklinde yorumlar yaptı.

Yeliz Yeşilmen'in ilk kez metroya bindiği anlar sosyal medyada alay konusu oldu

Yeliz Yeşilmen, Instagram, İstanbul, Magazin


YORUMLAR (7)
ALİ AGA:Şımarıklıktan başka bişey değil sonradan görme
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GENÇ:Sanki saray doğumlu. İskenderun da tezgahtarlık yapiyodu bu karı
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ŞAFTIRT:Bir de teleferiğe binse kalpten gider herhalde.
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MSDS:Halâ güzel kadın prospektüsüne göre kullanılmış . . ))
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FEYZA:Ahaha biseycik olmaz, gözlüklerini yesinler kendini elton john sanmis.
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FEYZA:Avni bana asılma ben dingil dürbünlüyüm.
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AVNİ:feyza adresin ver
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