Yelken: 16. Sonbahar Göcek Yarış Haftası

Muğla
'nın Fethiye
ilçesinde düzenlenen 16. Sonbahar Göcek
Yarış Haftası'na, üçüncü günde coğrafi rota yarışıyla devam edildi.
Göcek Mahallesi açıklarında düzenlenen organizasyonda, aralarında 10 ülkeden sporcuların olduğu 86 teknede, 604 yelkenci mücadele ediyor.
Üçüncü gün yarışlarında yatlar, bağlı bulundukları marinadan sırayla ayrılarak körfeze ilerledi. Yelkenciler, koy içi yarışta, Göcek, Yassıcalar ve Zeytin
Adası etrafından dolaşarak bitiş noktasına ulaşmaya çalıştı.
D Marin Göcek Cup coğrafi rota yarışında yelkenciler kıyasıya mücadele etti. Yatlar, koy içinde balonlarını açarak renkli görüntüler oluşturdu.
Göcek Yat Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ali Yüceuluğ, yaptığı açıklamada, yarışlara katılımın her sene arttığını belirterek, "Organizasyonumuz, yarın altıncı yarışımız olan 10 Kasım Atatürk
Kupası ile sona erecek. Yarışmacılarımızın ailelerini de düşünürsek, şu anda Göcek'te turizm anlamında bir canlılık yaşanıyor." diye konuştu.
Organizasyon, yarın gerçekleştirilecek 10 Kasım Atatürk Kupası yarışının ardından tamamlanacak.
Fethiye,Muğla,Göcek
08 Kasım 2018 Perşembe 17:40