Yelken: 16. Sonbahar Göcek Yarış Haftası - 2. Gün Yarışları

Muğla
'da düzenlenen 16. Sonbahar Göcek
Yarış Haftası ve 10 Kasım Atatürk
Kupası'nın ikinci gününde şamandıra yarışları gerçekleştirildi. Türkiye
Yelken Federasyonu ile Göcek Yat Kulübü tarafından Fethiye
ilçesi Göcek Mahallesi açıklarında düzenlenen yarışlarda, aralarında 10 ülkeden sporcuların olduğu 86 teknede 604 yelkenci mücadele ediyor.
Organizasyonun ikinci gününde eski Göcek Yat Kulübü Başkanı Bülent Fidan anısına düzenlenen Göcek Yat Kulübü Kupası ve D-Resort Kupası şamandıra yarışları, İzkayası mevkisinden başladı. Göcek koyları ve Fethiye Körfezi'nde yelken açan sporcular, kıyasıya mücadele etti. Yatlar, koy içinde balonlarını açarak renkli görüntüler oluşturdu.
Göcek Yat Kulübü Başkan Yardımcısı Onur Ugan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, organizasyonun Türkiye'de en yüksek katılımın gerçekleştiği ikinci yarış olduğunu söyledi.
Türkiye'nin birçok yerinde sezonun bittiği dönemde, Göcek'te 86 tekne ile sporcuların yarıştığını kaydeden Ugan, "Bu, bizim adımıza güzel bir sayı. Bu etkinliklerin hem coğrafyanın tanıtımı hem de sezonu uzatmak adına bölgemize çok şey kattığına inanıyoruz." diye konuştu.
Yarın D-Marin Göcek Kupası mücadelesiyle devam edecek yarışlar, 9 Kasım Cuma günü sona erecek.
Türkiye,Göcek
07 Kasım 2018 Çarşamba 19:51